«DMZ»: Rosario Dawson dans HBO Max Pilot basé sur la série DC Comics

Rosario Dawson change d’allégeance en matière de bandes dessinées: le vétérinaire Daredevil et Luke Cage jouera dans le pilote DMZ d’ABO DuVernay, basé sur la série DC Comics de Brian Wood et Riccardo Burchielli, notre site frère, Deadline reports.

Le drame futuriste se déroule en Amérique pendant une seconde guerre civile, qui a transformé Manhattan en une zone démilitarisée (DMZ), détruite et isolée du reste du monde. Dawson – qui fera ensuite la une de l’anthologie du réseau USA Briarpatch – jouera le féroce médecin Alma Ortego, qui sauve des vies tout en cherchant désespérément son fils perdu.

DuVernay (When They See Us) est producteur exécutif de la série potentielle aux côtés du showrunner / écrivain Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy).

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Billy Eichner (American Horror Story) a rejoint American Crime Story: Impeachment en tant que fondateur de Drudge Report, Matt Drudge, par Deadline.

* Facebook Watch a renouvelé le chatfest Red Table Talk de Jada Pinkett Smith pour trois saisons supplémentaires, en 2022. De plus, le streamer a commandé la ramification Red Table Talk: The Estefans, animée par Gloria Estefan, lauréate d’un Grammy, sa fille Emily Estefan et son nièce Lili Estefan.

* L’animatrice de NBC A Little Late, Lilly Singh, animera le 31e GLAAD Media Awards à New York le 19 mars. L’actrice et activiste Judith Light recevra le prix Excellence in Media lors de la cérémonie.

* Netflix a commandé le film d’animation Witcher Nightmare of the Wolf, qui ramène les téléspectateurs “à une nouvelle menace face au continent”.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

– NX (@NXOnNetflix) 22 janvier 2020

