“Do-Huerto Móvil”: de la nourriture pour les gens et pour le cœur

Mexico.- Au milieu de la crise sanitaire surprise provoquée par Covid-19, la société, comme toujours, est organisée et n’attend pas que les autorités des différents niveaux de gouvernement les aident ou leur disent quoi faire.

C’est le cas de l’initiative sociale Do-Huerto Móvil, un collectif composé de quatre personnes qui ont décidé de prendre des mesures pour apporter de la nourriture à ceux qui, en raison de l’urgence sanitaire causée par Covid-19, sont en danger lorsqu’ils quittent leur domicile, et aussi pour connecter ceux qui Ils ont besoin d’aide alimentaire en raison de la crise économique provoquée par le coronavirus, avec qui ils peuvent soutenir ces personnes.

Do-Huerto Móvil opère à Mexico et dans la région métropolitaine, et dans quelques semaines, ils devraient opérer dans la région d’Ecatepec, la municipalité la plus peuplée du pays.

Selon Leo Caudillo, l’un des promoteurs de cette initiative, ils sont ouverts au fait que ce modèle pourrait être reproduit partout au Mexique et dans le monde, car l’objectif central est de devenir des citoyens, d’aider et d’apporter de la nourriture, mais aussi de la nourriture pour les le cœur de ceux qui en ont besoin en ce moment.

Dans une interview avec Siete24 Noticias, Leo Caudillo a affirmé que ce Collectif cherche à générer de la certitude parmi les mauvaises nouvelles dont nous sommes inondés aujourd’hui en raison du problème des coronavirus, et que la nourriture est un problème fondamental et fondamental pour la subsistance , c’est qu’ils ont décidé de faire ce projet avec une vision sociale franche.

Comment ça marche et comment les gens peuvent-ils participer à Do-Huerto Móvil?

Le concept principal est l ‘”achat solidaire”, qui est un vaste paquet de fruits et légumes au coût de 189 pesos, de sorte que les personnes capables de soutenir peuvent effectuer l’achat et Do-Huerto Móvil l’emmène au les gens qui en ont besoin.

Do-Huerto Móvil a ouvert ses réseaux sociaux où les personnes dont ils ont besoin et les personnes qui peuvent aider avec leur «achat solidaire» les contactent et ils sont les moyens de satisfaire cette demande de produits et de bonne volonté.

Une autre option est que les gens qui veulent acheter et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas sortir peuvent également les appeler et ils leur apportent ce paquet de fruits et légumes pour leur consommation personnelle.

Jusqu’à présent, il y a plus d’achats directs que d’achats solidaires, mais il est prévu que dans les prochains jours cette initiative soit plus répandue, plus de dons viendront pour faire des achats solidaires et que les chômeurs du fait de cette crise puissent bénéficier de cette initiative. .

Une autre modalité dont ils disposent est que s’il y avait des gens qui achetaient des canettes supplémentaires, du riz ou du papier hygiénique au milieu des achats de panique en raison de la santé, cet excédent peut être donné à Do-Huerto Móvil et ils l’échangent contre les fruits et légumes.

L’achat minimum est une “collecte de base” qui coûte 189 pesos, soit une provision calculée pour trois personnes, afin que les fruits et légumes ne restent pas et qu’il n’y ait pas de déchets. Les demandes et les demandes d’aide peuvent être faites par appel téléphonique, WhatsApp, e-mail et Facebook.

Un fait important est qu’à Do-Huerto Móvil, ils achètent des fruits et légumes avec des vendeurs locaux, certains dans la région de Xochimilco et avec d’autres fournisseurs directs qui plantent et récoltent dans leurs propres jardins et les contactent pour offrir les produits, ce qui aide également relancer l’économie locale.

Leo Caudillo explique que comme il s’agit d’une urgence impliquant un virus, dans ce cas le Covid-19, ils sont très prudents avec la manipulation des aliments et même avec les fournisseurs, donc ils sont préparés et équipés pour éviter toute possibilité de contagion à travers les produits et les personnes.

Lorsque vous devez apporter des fruits et légumes à des personnes âgées, elles essaient non seulement de faire l’accouchement mais aussi d’avoir des contacts sociaux, de parler, de générer une approche cordiale et que cela sert d’accompagnement car il y a des gens qui souffrent actuellement d’isolement social.

Il ne s’agit pas seulement de livraison, il ne s’agit pas seulement de s’occuper de la vie biologique, mais aussi de la vie sociale, donc surtout maintenant il s’agit aussi d’écouter l’autre, a déclaré Caudillo.

Le message de Do-Huerto Móvil, c’est que le monde est un endroit sûr où vivre, mais vous devez changer la puce pour vous adapter à ces nouvelles conditions et gérer la contingence de la meilleure façon.

Pour le moment, ils ne sont pas en mesure de générer directement des emplois, mais dans quelques semaines qui croissent un peu plus, ils verront la possibilité de créer des emplois pour les livreurs.

“Ce que je peux donner, c’est un message très certain que nous allons bien, mais nous devons changer la puce, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas offrir des emplois ou donner 20 garde-manger gratuitement parce que nous n’avons pas non plus les ressources, nous ne sommes pas millionnaires, nous sommes un moyen de connecter les gens. “

À l’heure actuelle, ils ne reçoivent aucun parrainage, mais ils sont ouverts à le faire si quelqu’un le souhaite. “Nous ne sommes pas des ONG, car même si j’ai de l’expérience dans le domaine des ONG en ce moment, en ouvrir une n’est pas quelque chose d’immédiat, c’est pourquoi nous avons décidé de nous établir en tant que collectif social, car de manière très pratique nous concentrons nos forces pour servir l’urgence ».

Le message est pour quiconque veut écouter, il est temps de devenir citoyen et que nos luttes individuelles deviennent un bénéfice collectif. Nous sommes confrontés à un ennemi silencieux qui est COVID-19, et bien qu’il y ait de nombreux cas de rétablissement et que nous nous en sortions bien, nous devons continuer à travailler et à prendre des risques mais à exercer la citoyenneté, a déclaré Leo Caudillo.

Qui forme Do-Huerto Móvil?

Nous sommes quatre personnes qui, depuis le jour du tremblement de terre de 2017, dans la mesure de nos possibilités, nous avons commencé à aider les autres. Et maintenant que le Coronavirus est arrivé, bien que nous ne soyons pas riches, même si je suis au chômage en ce moment, nous nous sommes organisés pour aider.

Je suis traductrice interprète en langue des signes, je suis thérapeute et j’ai beaucoup travaillé dans des projets sociaux et des écoles en tant que coordinatrice pédagogique.

Miguel est un autre des collaborateurs, il est un cartonero comme sa femme Elia, ils travaillent dans le domaine artistique de l’UNAM et ont travaillé sur de nombreux projets pour les enfants. Ils fabriquent des Catrinas et divers objets en carton. Nous sommes amis depuis toujours.

Daniel est dédié aux systèmes informatiques et s’occupe de tout le sujet des médias numériques, il est notre lien avec la technologie, il s’occupe de tout le sujet des médias sociaux et il a également beaucoup de travail avec la population directe avec des métiers et des stations liés à l’art.

La vie nous rassemble depuis plus de 10 ans et chaque fois que quelque chose arrive au niveau national ou personnel, nous agissons et créons des réseaux sociaux. Lien pour aider. Lorsque le tremblement de 2017 nous sommes entrés dans un groupe appelé art qui guérit.

Ce que nous, les Mexicains, savons comment préserver la vie

——-

Vous venez d’acheter des canettes? Quel bidon! Ne t’inquiète pas Nous prenons soin des fruits et légumes.

Nous faisons des forfaits de collecte de fonds très abordables, super cool et de grande qualité à 189,00 $

Il comprend:

1 kg de tomate

1 kg d’oignon

1 kg de carotte

1 kg de pomme de terre

10 cactus

1/4 de chili serrano vert

1 tête d’ail

1 kg d’orange

1 kg de banane

1 melon

1 jicama

Le prix comprend l’expédition aux portes de votre maison dans la zone centre-sud, et aux points de livraison stratégiques dans les autres zones ou à un coût supplémentaire très abordable si vous souhaitez être amené aux portes de votre maison.

Pour vous aider, nous aider et aider les autres, nous avons créé une initiative qui couvre trois domaines:

1. Service de partage de nourriture: vous pouvez partager des aliments en bon état que vous ne consommerez plus.

2. Achat solidaire: vous pouvez payer la livraison d’un colis à l’une des personnes menacées de crise alimentaire. Les livraisons seront diffusées via nos réseaux sociaux.

3. Achat équitable: vous pouvez effectuer votre achat avec nous afin que nous puissions continuer à faire circuler les aliments.

Votre achat solidaire prend soin des familles et des personnes âgées qui ont besoin de nous.

Numéro de téléphone pour les achats et le calendrier de livraison: 55-1505-2768

Courriel: cuidan.do.tribu@gmail.com

Facebook.com/cuidan.do.tribu