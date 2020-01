Do Songs in Blake Shelton’s New Album Reference Ex-Wife Miranda Lambert?

Blake Shelton est devenu l’un des chanteurs les plus reconnaissables de la musique country. Grâce à son long passage sur The Voice, même les gens qui n’écoutent pas la musique country savent qui il est.

Et grâce à sa nouvelle base de fans, sa musique est plus populaire que jamais. Il a plusieurs succès numéro un, d’innombrables récompenses, et bon nombre de ses albums sont allés directement au platine.

Il a récemment sorti un nouvel album et, comme les autres, il est sûr d’être un succès. Son nouvel album comprend plusieurs chansons populaires. L’une de ses chansons présente même sa petite amie de longue date, Gwen Stefani.

Bien qu’il ait sa petite amie chantant sur son nouvel album, certains fans sont convaincus que les nouveaux albums comportaient également des chansons où il fait référence à son ex-femme, Miranda Lambert. Alors, est-ce que certaines chansons du dernier album de Blake Shelton font référence à son ex? Voici ce que nous savons du dernier album de Shelton.

Quand Blake Shelton et Miranda Lambert se sont-ils séparés?

Blake Shelton | Michael Muller / NBC / NBCU Photo Bank via .

Shelton a rencontré son ex-femme en 2005. Le couple s’est rencontré quand ils ont été choisis pour chanter un duo ensemble lors d’un événement de musique country.

À l’époque, Shelton était marié à sa première femme, Kaynette Williams. Même s’il était marié à l’époque, il avait dit plus tard à Vh1 qu’il était tombé amoureux de Lambert pendant qu’il chantait le duo avec elle.

“Je n’ai jamais eu ce genre d’expérience avec personne”, avait déclaré Shelton. «J’étais marié, tu sais? Avec le recul, je suis tombée amoureuse d’elle juste sur scène. »

Quelques mois après avoir chanté avec Lambert, il avait demandé le divorce de sa première femme. Lambert et Shelton ont nié que leur relation ait commencé alors que Shelton était encore mariée, mais cela n’a pas empêché les rumeurs de spéculer sur le moment où leur relation a commencé. En 2007, le couple a annoncé qu’ils sortaient officiellement.

Ils ont continué à ce jour au cours des prochaines années. Puis en 2011, Lambert et Shelton ont officiellement fait le noeud. De l’extérieur, ils semblaient avoir un mariage parfait.

Cependant, en 2015, après seulement quatre ans de mariage, le couple a annoncé qu’il avait demandé le divorce. Ni Lambert ni Shelton ne sont jamais sortis et ont dit exactement pourquoi leur mariage s’était dissous si rapidement, mais de nombreux fans avaient spéculé que l’un d’entre eux (sinon les deux) avait triché.

Blake Shelton sort son nouvel album

Le 13 décembre 2019, Shelton a sorti son nouvel album intitulé Fully Loaded: God’s Country. L’album a connu un succès instantané et comportait cinq nouvelles chansons, dont Hell Right, God’s Country et Jesus Got a Tight Grip.

Une autre nouvelle chanson de l’album s’intitule Nobody But You et met en vedette sa petite amie de longue date: Stefani.

Stefani et Shelton se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient tous deux juges sur The Voice. À l’époque, ils étaient tous les deux en train de divorcer et avaient commencé une amitié qui est rapidement devenue romantique. Bien que Shelton dit qu’il n’a pas écrit le duo qu’il chante avec Stefani, il a dit que cela illustrait parfaitement leur relation et il considère cette chanson comme «leur chanson».

Faites l’une des chansons du nouvel album de Blake Shelton, Miranda Lambert

Bien que Shelton ait quelques nouvelles chansons sur son album, il a également plusieurs chansons qui sont sorties depuis plusieurs années maintenant. L’une de ses chansons les plus anciennes qui figure sur son album s’intitule Came Here to Forget.

De nombreux fans croient que cette chanson raconte quand Shelton traversait sa rupture avec Lambert et commençait à développer des sentiments pour Stefani. Dans l’un des versets de la chanson, Shelton chante: “Allez-y, vérifiez votre téléphone, comme si je vérifiais le mien. Aucun ex ne envoie de SMS pour un rembobinage. On dirait que c’est juste moi et toi. Tomber amoureux juste assez pour nous faire passer. »

Bien que la chanson semble faire référence à Stefani plus qu’à Lambert, elle donne définitivement aux fans de Shelton un aperçu de première main de ce qu’il a traversé lors de son divorce avec Lambert.