Doc Antle révèle exactement ce qui s’est passé avec ce raid 2019

Dans le documentaire bizarre de Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, Doc Antle est d’abord noté comme un éleveur de chats notoire. En tant que fondateur de The Institute of Greatly Endangered and Rare Species (T.I.G.E.R.S.) et du Myrtle Beach Safari en Caroline du Sud, Antle est sous surveillance depuis la sortie de Tiger King. L’entraîneur d’animaux a une longue histoire dans l’industrie du divertissement. Cela fait de lui la cible privilégiée d’organisations telles que PETA et le département américain de l’Agriculture. Alors, que s’est-il passé exactement avec ce raid 2019?

Doc Antle n’aime pas la façon dont il est décrit dans “Tiger King”

Doc Antle – Tiger King | Netflix

Chacun a sa propre version de l’histoire. Pour Doc Antle, il n’apprécie pas la façon dont son histoire a été racontée dans les docuseries en sept parties, Tiger King.

Antle a publié une photo sur sa page Instagram avec une longue légende. Dans ce document, il a expliqué sa déception quant à la manière dont il était décrit.

“Tiger King, la nouvelle série dramatique qui a fait ses débuts sur Netflix la semaine dernière, n’est pas un documentaire, c’est un drame quasi-fictif, plus axé sur la valeur du choc et la titillation que sur le fait”, a-t-il commencé le post.

«Tout en se concentrant sur la rivalité réelle entre Joe« Exotic »et Carole Baskin, l’insinuation selon laquelle TIGERS / Myrtle Beach Safari est un culte qui exploite, euthanasie et incinère des oursons, est un mensonge répréhensible.

TIGERS / MBS n’a jamais euthanasié de petits tigres ou de tigres adultes – ni aucun autre animal. L’insinuation est aussi répugnante que sans fondement. »

Il a poursuivi en disant que l’interaction avec les oursons était leur programme d’ambassadeurs «le plus populaire». Tous les oursons font partie du programme de sélection »(Species Survival Trust ou SST) qui est mené en partenariat avec Brian W. Davis, Ph.D., professeur de génomique au Département de biologie scientifique intégrative du Texas A&M University College of Veterinary Médecine et fondateur de l’Exotic Genome Repository. »

Antle a dit que c’est ce qui sépare son sanctuaire des autres. Il a noté que les oursons ne sont pas élevés uniquement pour être une partie interactive d’un programme, mais dans le cadre de programmes d’élevage de tigres en captivité qui sont “conçus pour créer une sauvegarde génétique pour les populations de tigres sauvages”.

Il a ajouté que les oursons n’ont jamais été euthanasiés. Cependant, ils peuvent être transférés vers «une installation zoologique accréditée partenaire de notre programme d’élevage (SST)».

Que s’est-il vraiment passé lors de ce raid 2019?

La fin des docuseries a fait état d’un raid dans le complexe d’Antle en décembre 2019. Un clip audio de Joseph Maldonado – Passage (alias Joe Exotic) a accusé Antle de l’euthanasie susmentionnée des petits tigres dans les docuseries. Mais que s’est-il vraiment passé?

Antle a déclaré à The Sun News en décembre que le raid n’avait rien à voir avec les petits tigres. Cela tournait autour de trois “lions adultes qu’il a reçus d’un zoo de Virginie qui faisait l’objet d’une enquête pour cruauté envers les animaux”, selon Myrtle Beach Online.

Le porte-parole de la Division de l’application des lois de Caroline du Sud, Tommy Crosby, a déclaré à The Sun News qu’il ne pouvait pas libérer le mandat de perquisition du raid. Il a dit qu’ils avaient été “produits pour soutenir une enquête menée par les autorités en Virginie”.

Antle a nié toutes les accusations d’euthanasie et a ajouté que sa connexion avec Maldonado-Passage n’est pas telle que décrite dans Tiger King.

Antle a fait une déclaration à ABC 15 News expliquant ce qui s’est passé:

«Nous avons les trois lions, ce sont de fabuleux petits bébés qui sont ici avec nous. Beaucoup de nos invités cet été les ont tous embrassés et les ont rencontrés et ces lions sont des résidents permanents ici à la réserve. Les lions font partie d’une enquête en cours sur laquelle l’État travaille et ils voulaient que nous essayions de les aider à rechercher la provenance des lions et toutes les idées ou preuves que nous avions sur la vie du lion avant leur déménagement. ici à Myrtle Beach Safari. “

Aucun mandat d’arrêt n’a été exécuté et Antle n’a pas été reconnu coupable de quelque chose d’illégal.

Le parc safari d’Antle reste ouvert au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19)

Malgré l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et les conversations récentes depuis la libération de Tiger King, le zoo d’Antle reste ouvert au public. Toutes les allégations contre Doc Antle ou ses installations et pratiques doivent encore être étayées.

