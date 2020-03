Doc et Marty McFly retournent vers le futur dans une photo attachante

Nous avons dépassé l’éventuel futur de Back to the Future et bien que rien ne lui ressemble… la seule chose qui nous réconforte est que Marty McFly et Emmett ‘Doc’ Brown sont toujours de grands amis. Ces derniers jours, il y a eu assez de discussions sur Back to the Future, pour souhaiter que les deux personnages se retrouvent très bientôt … mais oui, sans que personne n’ose tacher leur héritage d’un remake ou d’une stupidité similaire. Cependant, nous avons obtenu ce dont nous avions tant besoin pour réconforter nos âmes nostalgiques.

S’il n’est pas rare de voir Michael J. Fox et Christopher Lloyd ensemble de temps en temps, sur Instagram, le bon Michael a partagé une nouvelle photo des deux lors d’un tournoi de poker au profit de la Fondation Michael J. Fox. En 2000 , Fox a créé cette fondation pour la recherche sur la maladie de Parkinson, une maladie avec laquelle il a été diagnostiqué en 1991. Mais même si l’avenir les a atteints … ils ont l’air heureux.

“Aller à 88 miles par heure pour une soirée poker”, a écrit Fox.

Après qu’un deepfake Back to the Future soit apparu sur Internet qui échangeait les visages de Fox et Lloyd contre ceux de Robert Downey Jr. et de Tom Holland, la rumeur a commencé que la franchise, bien que ce ne soit plus nécessaire, pourrait être redémarrée. Même Tom Holland a révélé qu’il était vrai qu’il avait cherché à faire le remake de Back to the Future, bien queet il a accepté qu’il n’oserait jamais faire une telle chose parce que la trilogie est déjà parfaite.

Le premier film Retour vers le futur réalisé par Robert Zemeckis, Il a été créé le 3 juillet 1985.

.