Docteur Sleep Blu-Ray pour inclure la coupe du réalisateur de 3 heures

Bien que cela ait représenté un échec financier pour Warner Bros., Mike Flanagan Docteur sommeil était sans doute l'une des adaptations récentes de Stephen King les plus efficaces. En plus de rendre hommage à Stanley Kubrick, Le brillant, Flanagan a également pu tirer le meilleur parti des meilleures parties du roman de King. Et maintenant, nous recevons la coupe de réalisateur de trois heures de Flanagan dans le cadre d'une sortie numérique le 21 janvier, et un lancement 4K Ultra HD / Blu-ray, Blu-ray autonome et DVD le 4 février.

La coupe théâtrale de Docteur sommeil était déjà un lourd 152 minutes, ce qui signifie que la nouvelle version aura environ 30 minutes de matériel ajouté. Étant donné que Flanagan a dû essayer d'incorporer le long roman de King et de renforcer les connexions à l'adaptation de Kubrick, il est logique que beaucoup plus de séquences aient été laissées sur le sol de la salle de découpe. Pour le moment, nous ne savons pas ce que le matériel supplémentaire impliquera, bien qu'il y ait certainement quelques domaines qui pourraient être étendus.

Personnellement, j’espère voir un peu plus Danny Torrance d’Ewan McGregor dans sa jeunesse après les événements de Le brillant, ainsi que les luttes de Danny contre l'alcoolisme qui ont conduit à sa guérison. De plus, nous pourrions passer plus de temps avec True Knot, dont certains membres n'ont pas été étoffés de manière très détaillée dans le montage théâtral. À sa sortie, cette version étendue sera disponible pour le streaming 4K, mais, pour l'instant, ne sera que de qualité Blu-ray en tant que disque autonome et dans le cadre d'un ensemble packagé avec une version 4K Ultra HD de la coupe théâtrale.

Bien qu'il y ait quelques-unes des featurettes habituelles en coulisse sur le Docteur sommeil sortie, les détails sont relativement rares pour le moment quant au contenu complet des disques. Quoi qu'il en soit, nous sommes impatients de voir ce que Flanagan peut faire avec les scènes supplémentaires, ce qui compense en partie la perte d'une suite qui serait en développement.

Dites-nous, cependant, que pensez-vous d'une coupe prolongée pour Docteur sommeil?