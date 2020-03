Docteur Strange 2 sur la bonne voie pour le début de juin malgré une épidémie de coronavirus

Le docteur Strange de Marvel Studios dans le multivers de la folie serait toujours sur la bonne voie pour commencer la production comme prévu malgré la pandémie de coronavirus en cours.

La pandémie de coronavirus a contraint les studios à arrêter ou à reporter la production de plusieurs projets, le tout dans le but de protéger les acteurs et les membres d’équipage contre l’exposition et de ralentir la propagation du virus. Parmi les nombreux projets qui ont été forcés de suspendre le tournage en raison de la pandémie, il y a Shang-Chi et les légendes des dix anneaux de Marvel Studios, laissant les fans se demander si la prochaine suite de Doctor Strange pourrait également retarder la production.

Maintenant, Variety rapporte que des sources affirment que la production sur Doctor Strange dans le multivers de la folie est toujours en bonne voie pour commencer en juin 2020. Le point de vente note également que la pré-production de la suite a pu se poursuivre à distance.

Le rapport de Variety note que la plupart des studios disent à leurs représentants et à leurs talents que la production de ces projets au point mort ne devrait pas reprendre avant la mi-mai au plus tôt, ce qui permettrait à la suite de Doctor Strange de commencer le tournage dans les délais si cela est vrai. Cependant, le point de vente souligne également que la pandémie de coronavirus ne devrait pas atteindre son apogée dans les principaux lieux de tournage comme New York jusqu’à la fin avril, ce qui signifie que les attentes à la mi-mai pourraient être “trop ​​optimistes”.

Les détails sur le multivers de la folie sont actuellement limités, bien qu’il soit censé comporter des éléments d’horreur. De plus, la mini-série Disney Plus WandaVision servira également d’introduction à la suite.

Scott Derrickson est toujours attaché au docteur Strange dans le Multivers de la folie en tant que producteur exécutif tandis que Sam Raimi serait en pourparlers pour diriger à partir d’un scénario écrit par Michael Waldron. La suite mettra en vedette Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Elizabeth Olsen, mais Rachel McAdams ne devrait pas revenir.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

Source: Variété

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.