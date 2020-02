Docteur Strange dans le multivers de la folie perd Rachel McAdams

Docteur étrange dans le multivers de la folie vient de perdre un autre personnage clé du film original. Il y a quelques semaines, le réalisateur Scott Derrickson a quitté le projet en citant des différences créatives et maintenant, nous avons appris que Rachel McAdams ne reviendra pas non plus pour la suite.

McAdams a joué le Dr Christine Palmer dans la première photo, une ancienne flamme de Stephen Strange qui était l’une des seules personnes à le soutenir après son accident de voiture débilitant. Eh bien, maintenant que le système de support a disparu, comme Variety rapporte qu’elle ne sera pas dans la suite. We Got This Covered peut confirmer que c’était dans la version initiale du script, mais on nous dit qu’elle est partie à peu près au même moment où Derrickson l’a fait car elle ne voulait pas faire le film sans lui.

Ce n’est pas la première fois que Marvel abandonne un possible intérêt amoureux pour l’un de leurs super-héros, bien sûr. Le personnage de Natalie Portman des deux premiers films de Thor a apparemment été retiré de la franchise et bien qu’elle ait été brièvement mentionnée dans divers films MCU par la suite, Marvel n’avait clairement pas de place pour elle. C’était, jusqu’à ce que Taika Waititi annonce qu’elle ne reviendrait pas seulement à la franchise Thor, mais qu’elle jouerait la femme Thor dans Love and Thunder.

Donc, tout cela étant dit, il est probablement sûr de dire qu’il y a une chance que McAdams puisse éventuellement revenir au MCU un jour. Après tout, elle a suffisamment de puissance pour mériter un rôle dans une future photo. Mais rester fidèle à qui est dans le film, et nous savons que Benedict Cumberbatch, B.D. Wong et Chiwetel Ejiofor seront tous de retour.

De nouveaux ajouts à la distribution incluent Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch. Les rapports indiquent que le prochain spectacle Disney Plus, WandaVision, jouera également un rôle clé dans la configuration de Doctor Strange 2, alors attendez-vous à ce que les deux soient étroitement liés.

Et nous découvrirons à quel point ils sont liés les uns aux autres lorsque Docteur étrange dans le multivers de la folie sortira en salles le 7 mai 2021.