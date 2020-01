Docteur Strange dans le multivers de la folie Synopsis taquine le retour de Infinity Stones

Malgré la perte de son directeur, Docteur Strange dans le multivers de la folie est toujours prévu pour être publié en mai de l’année prochaine. On sait très peu de choses sur la suite, à part le fait qu’elle est liée à deux futurs spectacles de Disney Plus, WandaVision et Loki, mais un nouveau synopsis de l’intrigue a maintenant fuité en ligne.

Backstage, un site de casting pour les acteurs à la recherche de rôles, a publié un blog détaillant un résumé du prochain film Marvel. Bien sûr, ce n’est peut-être pas officiel étant donné qu’il ne vient pas directement du studio, mais voici comment il se lit:

«Après les événements d’Avengers: Fin de partie, le Dr Stephen Strange poursuit ses recherches sur la pierre du temps. Mais un vieil ami devenu ennemi met fin à ses plans et fait que Strange déchaîne un mal indicible. »

Fait intéressant, la première phrase révèle que Strange récupère la pierre du temps, malgré le fait que Thanos a détruit toutes les pierres Infinity entre Avengers: Infinity War et Endgame. Mais nous parlons ici du Sorcier Suprême. Soit il parvient à régénérer la pierre en utilisant ses pouvoirs améliorés, soit il saute dans la machine à voyager dans le temps de Tony Stark et entre dans une chronologie distincte. Ah, les enjeux. Qui en a besoin, non?

La seconde partie du résumé, quant à elle, indique qu’un «vieil ami devenu ennemi» revient contrecarrer les plans de Strange. La réponse évidente à cette énigme est que le vieil ami n’est autre que le baron Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor). La dernière fois que nous l’avons vu, Strange et lui n’étaient pas d’accord sur la meilleure façon de protéger la Terre. Aussi, pourquoi voudriez-vous lancer un acteur des talents d’Ejiofor, le garder en vie à la fin du premier film et ne pas l’utiliser pour des suites?

L’ami forçant Strange à «libérer un mal indicible» est également en ligne avec les rapports selon lesquels la suite impliquera plus d’éléments d’horreur dans l’histoire que le premier film. Mais pas trop, selon Kevin Feige. Trop et il vous lancera entièrement le film. Demandez à Scott Derrickson.

Encore une fois, cependant, ce résumé de l’intrigue ne vient pas de Marvel et donc, certaines parties pourraient être inexactes. Pourtant, cela ne sonne pas trop en dehors du domaine des possibilités et avec Docteur Strange dans le multivers de la folie nous nous préparons à démarrer bientôt la production, nous espérons en apprendre davantage dans les mois à venir. Restez à l’écoute.