Docteur Strange dans le multivers de la folie Writer Blagues que Scott Derrickson fera maintenant une suite de chats

Il y a trois certitudes incontournables dans la vie. Décès, impôts et Disney se séparent des réalisateurs pour des «différences créatives». Le départ de Scott Derrickson de Docteur Strange dans le multivers de la folie l’a vu rejoindre la lignée d’artistes de plus en plus longue à tomber au bord du chemin, une ligne comprenant Edgar Wright (Ant-Man), Patty Jenkins (Thor: The Dark World), Colin Trevorrow (The Rise of Skywalker), etc. et ainsi de suite.

Cela a provoqué des réponses mitigées de la part des fans, c’est le moins qu’on puisse dire. Agissant rapidement pour désamorcer une partie de la tension, le partenaire de longue date de Derrickson, C. Robert Cargill, s’est tourné vers Twitter pour offrir une nouvelle explication de la sortie étrange du réalisateur, en disant:

Je suppose donc qu’il est prudent d’annoncer que @scottderrickson et mon prochain film CATS 2: THE FURRENING sont en train de monter et devraient bientôt tourner.

– C.Robert Cargill (@Massawyrm) 10 janvier 2020

Voilà. Pas étonnant que Disney ne divulgue pas une raison plus spécifique pour la séparation, car toutes les parties impliquées étaient trop gênées pour parler. Qui sait, peut-être que Cargill est très sérieux et que nous verrons bientôt Scott Derrickson, l’auteur étonnant le public à travers le monde avec son Meowsterpiece? Ce gag n’a pas vraiment fonctionné, n’est-ce pas? J’ai mieux vu dans les réponses du tweet. Si vous avez vos propres jeux de mots parfaits, n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J’ai dépensé.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Derrickson a quitté le projet, je vais vous indiquer la direction de cet article. Le réalisateur a également fait sa propre déclaration, offrant une adresse cordiale, mais plutôt superficielle, nous informant qu’il restera attaché en tant que producteur exécutif. En ce qui concerne les fans, ceux qui bâillonnent la sortie de la suite seront soulagés, sa date n’a pas été retardée à la lumière de l’actualité (mais il reste à voir si cela gêne le produit fini).

Docteur Strange dans le multivers de la folie est encore à faire ses débuts le 7 mai 2021. Comme d’habitude, alors.