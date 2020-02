Docteur Strange en tant qu’Iron Man? Voir cet art conceptuel étrange – / Film

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler la version Marvel Cinematic Universe de Doctor Strange portant le costume Iron Man de Tony Stark? C’est presque arrivé en Avengers: Infinity War, et maintenant l’un des artistes conceptuels de ce film a partagé quelques photos sur Instagram qui nous donnent un bon aperçu de ce Benedict Cumberbatch aurait ressemblé à l’armure “Iron Strange”.

Iron Strange Concept Art

Screencrush nous a montré ce récent article de concept artist Phil Saunders, qui travaille sur des films Marvel depuis des années. Comme l’explique Saunders:

“Sur le Q-Ship, Tony Stark allait transférer son armure à Strange pour le protéger des aiguilles de torture d’Ebony Maw.”

Mais le docteur Strange n’était pas le seul à avoir semblé avoir un nouveau costume: nous avons vu des images de Robert Downey Jr. portant la cape de Strange sur le plateau pour une scène qui n’a pas fait son entrée dans le film:

Il y a aussi ce morceau d’art conceptuel de Avengers: Fin de partie – L’art du film qui indique qu’un échange de costumes à part entière était prévu à un moment donné:

Mais même s’il n’a jamais fait son chemin vers le grand écran, ce design Iron Strange est très, très cool. Cela me rappelle un peu le costume de Mysterio de Spider-Man: loin de chez soi. Lorsque j’étais sur le tournage de ce film, le costumier nous a dit que le costume de Mysterio était censé être un mélange des éléments les plus mystiques du MCU avec les conceptions les plus pratiques inspirées de Tony Stark, et cette œuvre d’art conceptuelle prend cette idée à un tout nouveau niveau.

