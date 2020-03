Docteur Strange & Scarlet Witch s’associent dans BTS Avengers Photo

Une nouvelle image des coulisses Avengers: Endgame de Chuck Zlotnick voit le docteur Strange et Scarlet Witch faire équipe.

L’univers cinématographique Marvel a vu de nombreuses équipes impressionnantes au fil des ans avec encore plus à l’horizon. La prochaine équipe sera le Falcon et The Winter Soldier pour la prochaine série Disney Plus. L’année dernière, une autre équipe majeure de la phase 4 a été révélée par Kevin Feige des Marvel Studios au San Diego Comic-Con.

Scarlet Witch devrait apparaître dans Doctor Strange dans le multivers de la folie avec la série WandaVision Disney Plus en tête. Alors que beaucoup pensent que nous verrons les deux Avengers dans la même équipe, d’autres spéculent que Scarlet Witch pourrait être le méchant. Alors que nous attendons plus de nouvelles sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel, vous pouvez voir Scarlet Witch et Doctor Strange s’associer dans une image en coulisse prise par Chuck Zlotnick lors de la production de Avengers: Endgame. Vous pouvez consulter l’image des coulisses d’Avengers: Fin de partie ci-dessous via Reddit.

Photo de Scarlet Witch et Doctor Strange ensemble sur le site Web de Chuck Zlotnick de marvelstudios

Voici le synopsis officiel de Avengers: Fin de partie:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-ray, numérique, DVD et sur Disney Plus. Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

