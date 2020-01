Docteur Who Fans panique [SPOILERS] Revenir

L’épisode de ce soir Docteur Who s’est avéré être l’un des plus choquants que nous ayons eu depuis des années. Au cours des deux derniers jours, les comptes de médias sociaux de la BBC ont taquiné une apparence surprise, mais nous ne nous attendions certainement pas à savoir qui s’est présenté 15 minutes après la sortie. Ce n’était autre que le seul et unique capitaine Jack Harkness, joué par John Barrowman.

Dans «Fugitive of the Judoon», l’équipe TARDIS a dû faire face à un peloton de policiers spatiaux à tête de rhinocéros brutaux, le Judoon prenant d’assaut Gloucester à la recherche d’un extraterrestre déguisé. Pendant tout cela, cependant, les compagnons du Docteur ont commencé à se téléporter à son insu. Qui était derrière ça? Un certain Agent du Temps immortel, bien sûr. Jack avait tenté de capturer le Time Lord elle-même, mais le champ de force que le Judoon avait mis autour de la ville avait perturbé l’équipement de son vaisseau spatial (volé).

Le Docteur étant hors de sa portée et son temps s’épuisant alors que les nanogènes de sécurité du vaisseau spatial l’attaquaient, Jack a donné un avertissement à Ryan, Yaz et Graham: ils rencontreront bientôt le Lone Cyberman. Mais quoi qu’ils fassent, ils ne doivent pas lui donner ce qu’il veut. Et avec ça, il était parti.

Le rôle de Barrowman ne représentait pas beaucoup de temps d’écran, mais étant donné que cela marque sa première apparition à l’écran en tant que personnage pendant près d’une décennie, cela signifiait beaucoup pour les fans, comme en témoigne ci-dessous:

#CaptainJack #CaptainJackHarkness #DoctorWho #Torchwood IM LITERALLY SCREAMING CECI ÉTAIT LE MEILLEUR ÉPISODE DU DOCTEUR QUI CETTE SAISON! J’ai hâte de percer tous ces mystères!

– Rads (@ raddytaddy111) 26 janvier 2020

Tellement excité !!!!!! Nous vous aimons Capitaine Jack et JB bien sûr merci, merci, merci d’avoir fait mon année ❤️

– Bouncergirl2 (@ bouncergirl2) 26 janvier 2020

Capitaine Jack! 🤗

Bienvenue à nouveau, @JohnBarrowman! #DoctorWho pic.twitter.com/Wsw26HdxhZ

– LD Blakeley 💕☕🍷 (@LDBlakeley) 26 janvier 2020

Plus John s’il vous plaît et ramenez Tennant aussi! 💙It! #DoctorWho #johnbarrowman #captainjack

– Glam8Girl (@ Glam8G) 26 janvier 2020

CAPITAINE JACK HACKNESS, BIENVENUE DE RETOUR.

Toujours amoureux du docteur, je vois. #Docteur Who

– Resa (@MastersHearts) 26 janvier 2020

le fait que le capitaine jack harkness soit revenu ET que nous avons un autre docteur et Tardis autour me fait mal au cerveau dans le bon sens

– 𝕖𝕥𝕙𝕒𝕟 / ii-chan (@subspace_esw) 26 janvier 2020

Putain de merde, ils ont réussi à ramener le capitaine Jack et NON à le castrer – Chibnall a-t-il été placé dans une veste droite quand quelqu’un d’autre a écrit ces scènes? #Docteur Who

– Chris King (@ChrisWithTheBat) 26 janvier 2020

CAPITAINE JACK HARKNESS CAPITAINE JACK HARKNESS

– Beatriz (@raffertymacht) 26 janvier 2020

Le dernier épisode de #DoctorWho était absolument passionnant !!! J’ai adoré !!! Je disais récemment comment j’espérais que le capitaine Jack reviendrait !!! Si heureux qu’il l’a fait !! 💫💕☺️

– Melissa (@ Melissa55152208) 26 janvier 2020

Le retour du capitaine Jack Harkness…. Quel moment! #Docteur Who

– Amy (@AaronsRobert) 26 janvier 2020

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Radio Times a partagé une interview avec l’acteur dans laquelle il a parlé de son enthousiasme à l’idée de revêtir à nouveau le manteau emblématique de Jack, avec la star disant:

«C’est absolument incroyable. J’ai toujours tenu le flambeau pour finalement ramener Jack, parce que je connais l’amour que la base de fans et les Whovians du monde entier ont pour lui. “

Bien que Barrowman ait continuellement repris son rôle sous forme audio pour Big Finish Productions, c’est la première fois qu’il joue Jack en live-action depuis la fin du spin-off Torchwood en 2011. Pour la star d’Arrow, ce fut une joie de revenir au personnage – qui est toujours le même qu’il l’a toujours été.

«Sans trop dévoiler l’histoire, c’est le même Jack que vous connaissez. Il est coquin, il est impertinent, il est aussi déterminé. Alors Alléluia – Jack est de retour! »

Compte tenu de la connaissance de Jack des événements futurs, il est fort probable que nous n’ayons pas vu le dernier de Barrowman en cette saison de Docteur Who. Le capitaine Jack est de retour, les gens!