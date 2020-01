Docteur Who Star devait garder son rôle secret de Peter Capaldi

Vous devez le remettre au Docteur Who l’équipe de production, car ils ont réussi à garder ce panache sous leur chapeau. Le premier épisode de la saison 12 du Nouvel An s’est terminé par un sacré cliffhanger, car un personnage s’est révélé être l’un des méchants les plus emblématiques de la série déguisé: le Maître, maintenant joué par Sacha Dhawan.

Une fois l’épisode diffusé, l’ancienne star d’Iron Fist est allée sur Instagram pour expliquer comment il avait obtenu le rôle et comment c’était de rejoindre la famille Doctor Who. En fait, le long et sincère message de Dhawan révèle qu’au moment où il a reçu l’appel à auditionner, il répétait une pièce avec nul autre qu’un ancien Time Lord. Quelles sont les chances?

“Nous sommes en janvier 2019, et je suis en train de lire une pièce répétée avec un groupe d’acteurs talentueux, dont Peter Capaldi, que je regarde avec admiration depuis quelques heures.”

Cliquer pour agrandir

Dhawan a expliqué qu’il venait de parler à son agent à ce stade et était désespéré de décharger Capaldi et de lui poser toutes sortes de questions. Cependant, il savait qu’il ne pouvait pas renverser les haricots à personne, surtout pas à son nouvel ennemi mortel, le Docteur.

«Je m’assois en face de Capaldi, le regardant une fois de plus mais plus attentivement cette fois-ci. Il a toutes les réponses à tant de mes questions en ce moment; “Peter, qu’est-ce que je fais, QUE DOIS-JE FAIRE?!” … mais la réalité est que j’ai juré de garder le secret absolu. Capaldi lève les yeux de son script et rencontre mon regard alors qu’il sirote son café. Il me sourit. F ** k. “

La star a poursuivi en disant que ce petit geste de Capaldi signifiait beaucoup pour lui. Dhawan a ajouté: “Je me suis souvenu du regard que Capaldi m’a donné en sirotant son café, une étrange tache dans le temps, comme s’il savait qu’on m’avait accordé l’accès au” secret “”.

Dans son message, la star dit qu’il envisageait de prendre une pause dans son jeu en raison de sentiments d’épuisement professionnel et d’anxiété, mais décrocher le rôle du maître a ravivé son amour pour son travail et lui a également donné une confiance renouvelée en ses capacités.

Docteur Who les fans ont déjà été époustouflés par son bref tour en tant que méchant dans les dernières minutes de la première, donc “Spyfall Part 2” de demain devrait être encore plus épique, car Dhawan aura plus de temps pour apposer sa marque sur le personnage. Ne le manquez pas.