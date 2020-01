Docteur Who Theory dit que le nouveau maître est de la onzième ère du docteur

Le retour du Master dans la saison 12 de Docteur Who a divisé certains fans, avec peu d’explications sur ce qui est arrivé à Missy, apparemment réhabilitée, ou du moins partiellement réhabilitée. La vision intense de Sacha Dhawan sur le personnage, révélée dans le premier opus de la dernière saison, était un retour à une version plus dérangeante et sadique du Time Lord, par rapport à l’endroit où nous avons vu le personnage à l’époque de Capaldi. Et une nouvelle théorie émise par ScreenRant dit que le maître de Dhawan est en fait une régénération précédente, et probablement celle qui a précédé Missy, mais qui est venue après la représentation de John Simm.

Dans ce contexte, le Maître serait toujours un méchant plus simple et plus proche de l’énergie maniaque de l’incarnation de Simm. Bien qu’il soit toujours un peu difficile de déterminer la continuité de Doctor Who, la théorie suggère que le maître de Dhawan chevauche à peu près le médecin de Matt Smith. Étant donné que le onzième docteur n’a jamais rencontré le maître, la régénération que nous rencontrons n’aurait pas interagi avec le douzième docteur de Capaldi.

Comme l’explique ScreenRant:

Un aspect clé de cette théorie dépend de l’origine de cette version actuelle du Maître dans la chronologie du Docteur, et bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’indices jusqu’à présent, une possibilité importante est qu’il est la version du Maître qui existait en même temps. temps comme onzième médecin. Le Maître était l’un des rares méchants classiques de Who complètement absents du mandat de Matt Smith en tant que Docteur, mais cela ne signifie pas que le Maître n’était pas là à l’époque. Les détails de la chronologie sont toujours un peu flous, mais il semble actuellement que la version Dhawan du Maître vient après la version Simm mais avant Gomez, le plaçant carrément dans le onzième territoire du médecin.

Cliquer pour agrandir

Avec Dhawan qui devrait apparaître dans au moins deux autres épisodes cette saison, nous aurons probablement une histoire, ou une préfiguration possible du scénario du Maître. Ce que nous ne recevrons probablement pas, cependant, est une réponse satisfaisante au mystère de Timeless Child, Jodie Whittaker admettant récemment que toutes les implications du complot Gallifrey ne se produiront pas cette saison. Dans ce contexte, notre argent est sur le retour du Maître pour une finale, ou un épisode en deux parties, qui traite partiellement des questions posées lors de la première de la saison.

Sur la base de ce que nous savons de la saison 12, cette année verra le retour d’autres méchants et monstres de Doctor Who, y compris les Cybermen et le Judoon. Il n’est pas clair si cela arrêtera la baisse récente des cotes d’écoute de la série, même s’il convient de souligner que le showrunner actuel Chris Chibnall a produit un épisode Daleks fort avec le spécial de l’année dernière.

Pour l’instant cependant, nous espérons juste que la prochaine série d’épisodes reviendra Docteur Who à la qualité de la saison 11, après un bloc d’ouverture mixte de versements.