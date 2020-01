Doctor Strange 2: le réalisateur Scott Derrickson abandonne le projet | INSTAGRAM

Grâce à son compte Twitter, le réalisateur Scott Derrickson a révélé qu’il ne dirigera pas le deuxième épisode de la bande de Doctor Strange.

Marvel et moi avons mutuellement convenu de nous séparer de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness en raison de différences créatives. Je suis reconnaissant de notre collaboration et resterai en tant que PE.

10 janvier 2020

“Marvel et moi avons mutuellement convenu de séparer notre chemin dans Doctor Strange: In the Multiverse of Madness en raison de différences créatives”, a écrit Derrickson.

Le directeur de la première tranche du sorcier avec Benedict Cumberbatch n’a pas révélé plus de détails. La suite du film devrait sortir aux États-Unis le 7 mai 2021.

Il faut se rappeler qu’il a été annoncé précédemment que “Doctor Strange dans le multivers de la folie” allait être le premier film d’horreur de Marvel, quelque chose qui était sûrement l’idée de Derrickson, alors il a également réalisé “L’Exorcisme d’Emily Rose” et “Sinister” .

Pour cette raison, les utilisateurs se sont demandé si Marvel accepterait de suivre ce cours pour leurs personnages. Nous devrons espérer que Marvel ne décide pas de faire une version plus générique du film, car il est bien connu que c’est l’un des meilleurs films Marvel sortis.

Il faut rappeler que le Docteur Strange est sorti depuis plus de 3 ans, mais il y a, selon un fan, une scène particulière que personne n’a remarquée et qui a été effacée grâce aux normes familiales de Disney et que son propre réalisateur, est venu témoigner sur Ce fait controversé.

La scène présumée se produit avant l’accident de voiture où le Dr Stephen Strange se termine par des blessures assez graves aux mains, à tel point que sa carrière de neurochirurgien aurait pu se terminer immédiatement.

Et tout cela a été causé parce que le protagoniste buvait de l’alcool, ce qui a provoqué son accident. Cet événement est vu dans la bande-annonce, mais selon l’observateur fanatique, il a été éliminé du film.

.