Doctor Strange 2 poursuit sa pré-production à distance pour la date de début de juin

Doctor Strange 2 continue la pré-production à distance pour la date de début juin

Marvel Studios ne prend pas la crise actuelle du COVID-19 couchée, car Variety rapporte que leur suite à gros budget Docteur étrange dans le multivers de la folie a poursuivi la pré-production à distance, le réalisateur Sam Raimi étant probablement en tête. Selon des sources, le film est toujours sur la bonne voie pour commencer le tournage en juin, malgré la possibilité de construction de décors, de voyages internationaux et de travail avec de grandes équipes.

Cela va à contre-courant d’autres grands poteaux comme Le Batman, The Matrix 4, Mission: Impossible 7 et Avis rouge retarder indéfiniment leurs productions. Les retards ont causé des ravages sur ces productions, de nombreuses stars ont dû reporter leurs prochains films et soutenir les joueurs devant se retirer pour être refondus à une date ultérieure.

Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Dr Stephen Strange, avec Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch / Wanda Maximoff. La prochaine série Disney + d’Olsen, WandaVision, sera également lié à la suite. De plus, Kevin Feige de Marvel a confirmé que le Loki la série sera liée à Docteur étrange dans le multivers de la folie ainsi que. Le tournage devrait commencer en juin.

Le film a récemment embauché Loki écrivain en chef Michael Waldron pour réécrire le script de Jade Bartlett, avec Homme araignéeC’est Sam Raimi pour reprendre les rênes de la direction de Scott Derrickson.

Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong et Elizabeth Olsen seront les co-stars, avec Rachel McAdams qui ne devrait pas reprendre son rôle de Dre Christine Palmer.

Docteur étrange dans le multivers de la folie devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

Devrait Docteur étrange dans le multivers de la folie garder ses dates de tournage dans l’environnement COVID-19 actuel? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.

