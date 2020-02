Doctor Strange Director rendrait Constantine Not Justice League sombre

Le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, a révélé qu’il ferait un film de Constantine sur Justice League Dark.

En 2016, Scott Derrickson a rejoint la famille Marvel en tant que directeur de Doctor Strange, qui s’est avéré être un succès au box-office et a ouvert la voie au héros titulaire pour faire de nouvelles apparitions dans le MCU. Alors que Scott Derrickson était initialement à bord pour diriger la suite de Doctor Strange, il a ensuite abandonné en tant que directeur pour des différences créatives avec le studio.

Cependant, Scott Derrickson semble au moins intéressé par la réalisation d’un film DC, comme l’indique sa réponse à un fan qui lui a demandé s’il serait ouvert à la réalisation d’un film Justice League Dark. Dans sa réponse, Scott Derrickson a indiqué qu’il préférerait faire un film sur Constantine.

Pour ceux qui ne le savent pas, Justice League Dark est une équipe de super-héros fictive composée de personnages plus surnaturels de DC Comics, avec le détective occulte Constantine étant un membre éminent. Maintenant, J. J. Abrams et Bad Robot développent des projets de films et de télévision de Justice League Dark dans le cadre de son nouveau contrat avec Warner Media.

Découvrez la réponse de Scott Derrickson ci-dessous!

Je ferais Constantine

– N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 26 février 2020

Pensez-vous que Scott Derrickson serait un bon choix pour réaliser un film de Constantine? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Les détails sur Doctor Strange dans le multivers de la folie sont actuellement limités, bien qu’il soit censé comporter des éléments d’horreur. De plus, la mini-série Disney Plus WandaVision servira également d’introduction à la suite de Doctor Strange.

Scott Derrickson est toujours attaché au docteur Strange dans le Multivers de la folie en tant que producteur exécutif tandis que Sam Raimi serait en pourparlers pour diriger le scénario écrit par Jade Bartlett. Le docteur Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Elizabeth Olsen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

Source: Twitter

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.