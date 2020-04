‘Doctor Strange’ est maintenant le film MCU qui a pris le plus de temps pour obtenir une suite

Lorsque Doctor Strange est sorti en salles en 2016, le film a été le premier à introduire explicitement les arts mystiques dans l’univers cinématographique Marvel. Sorti au début de la phase 3, certains ont critiqué le film du réalisateur Scott Derrickson – qui présentait le sorcier titulaire (Benedict Cumberbatch) – comme un Iron Man magique. Mais l’introduction de Strange a déjà eu des implications beaucoup plus importantes.

L’introduction du mysticisme dans le MCU s’est déjà révélée changer la donne. Les rencontres du docteur Strange avec Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans Avengers: Infinity War ont finalement façonné la façon dont les héros les plus puissants de la Terre ont vaincu Thanos dans Avengers: Fin de partie. Pourtant, Strange ne fait que commencer.

Benedict Cumberbatch lors d’une projection de fans de «Doctor Strange» | Jeff Spicer / . pour Disney

L’univers cinématographique Marvel est méticuleusement aménagé

Comme la plupart des fans le savent, le MCU est planifié de nombreuses années à l’avance. Les graines sont souvent plantées dans un film bien avant d’avoir la chance d’avoir un impact significatif plus tard. Au fil des ans, le chef des studios Marvel, Kevin Feige, et son équipe créative ont trouvé un meilleur équilibre entre donner aux cinéastes la liberté et adhérer à l’histoire plus large à portée de main.

Mais ne vous y trompez pas, chaque version du MCU se nourrit directement de la suivante. Les personnages, les lieux et les rythmes de l’histoire se déroulent de manière très stratégique. Prenez les 23 premiers films du MCU, par exemple. Collectivement connue maintenant comme «la saga Infinity», chacune est en quelque sorte indispensable au moment où Avengers: Fin de partie arrive.

Et compte tenu du succès astronomique de Marvel depuis le lancement du MCU en 2008, il est peu probable que cela change de sitôt. La liste annoncée de la phase 4 pourrait ne pas rendre son histoire macro facilement visible. Pourtant, la Phase 1 non plus. Après tout, le public n’a rencontré Thanos que pour la première fois dans la scène à mi-parcours de The Avengers, le dernier film de la phase 1.

La phase 4 démarre plus tard en raison de la pandémie de coronavirus

Aussi passionnés que soient les fans de voir ce que la Phase 4 a en réserve, les préoccupations de la vie réelle passent naturellement en premier. Ainsi, en raison de la pandémie de coronavirus, Black Widow a été repoussée de mai 2020 à novembre 2020. Ce changement est, bien sûr, nécessaire, compte tenu de la fermeture nationale de la plupart des cinémas. Mais cela laisse également aux fans la pause la plus longue de l’histoire du MCU depuis Iron Man 2.

En plus du coronavirus, la raison derrière cela a un certain sens. Après tout, Avengers: Fin de partie a littéralement élevé les enjeux à des niveaux universels. Et le public a besoin de temps pour se réadapter à la nouvelle normalité de la série. Même Spider-Man: loin de chez soi – le seul film MCU post-Endgame sorti à ce jour – traite fortement des conséquences de ce film.

Le docteur Strange se trouve être dans une position particulièrement délicate. Le film – qui verra Sam Raimi de Spider-Man directement – tombe carrément au milieu de l’ardoise de la phase 4. Dans la plupart des cas, cela ne changerait pas grand-chose, mais étant donné les circonstances sans précédent qui affectent Hollywood maintenant, le docteur Strange est au centre d’un malheureux record MCU.

La suite de “Doctor Strange” survient cinq ans après le premier film

Le docteur Strange dans le Multivers de la folie arrive dans les salles le 5 novembre 2021. Quand il le fera, il marquera presque exactement cinq ans depuis la sortie de son prédécesseur. Normalement, Marvel Studios ne prend que deux ou trois ans entre les suites. Donc, avec la suite de Doctor Strange qui a presque doublé cela, les fans pourraient se demander quel a été le retard.

Cela est en partie dû à l’ambitieuse ardoise de phase 3 de 11 films. Au-delà de cela, le retard sur Doctor Strange dans la phase 4 est probablement dû à son effet sur la suite. Feige a confirmé que la suite inaugurerait officiellement le concept de multivers pour le MCU. Doctor Strange dans le multivers de la folie se connectera également directement aux émissions Disney + WandaVision et Loki.

Ainsi, tout comme Captain America: The Winter Soldier et Avengers: Infinity War ont changé les choses à mi-chemin des phases 2 et 3, la suite de Doctor Strange modifiera irrévocablement le paysage du MCU. Si la phase 4 établit les enjeux et présente les principaux acteurs de la prochaine menace de niveau Thanos, attendez-vous à ce que Docteur Strange 2 ait un impact considérable sur la façon dont tout se déroule.