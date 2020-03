Doctor Strange, The Eternals Are Marvel Productions Fonctionne toujours – / Film

Presque toutes les grandes productions hollywoodiennes ont cessé ou ont été retardées à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais certaines productions trouvent un moyen d’aller de l’avant par des moyens virtuels. Deux productions Marvel sont toujours en cours Docteur étrange dans le multivers de la folie et Les éternels, qui effectuent respectivement la pré-production et les effets visuels via des moyens distants.

Enterré dans un reportage de Variety sur les multiples productions retardées par la crise des coronavirus, il a révélé que Doctor Strange 2 était toujours sur la bonne voie pour commencer le tournage en juin. Comment ont-ils réussi cela? Ils sont en cours de pré-production à distance, probablement via Skype ou la populaire application de chat vidéo Zoom.

Le travail de pré-production sur Doctor Strange 2 suggère que Sam Raimi est à bord pour diriger la suite, après avoir été courtisé par Marvel à la suite de la sortie du premier réalisateur du film, Scott Derrickson. Docteur Strange dans le Multivers de la folie est en cours de réécriture par Michael Waldron (le scénariste en chef de Loki de Disney +), et jouera Benedict Cumberbatch comme le Sorcier Suprême ainsi que Elizabeth Olsen en tant que sorcière écarlate dans un lien signalé avec WandaVision.

Doctor Strange 2 n’est pas la seule production de Marvel à broyer. The Eternals obtient actuellement son travail VFX effectué par Scanline VFX Studios, qui a confirmé dans une déclaration sur Twitter que ses artistes travaillent à distance sur le projet malgré l’épidémie de coronavirus. La déclaration précise que le studio restera éloigné dans un avenir prévisible pour freiner la propagation du virus, et qu’ils restent ouverts à de nouveaux travaux et collaborations. Voir la déclaration complète ci-dessous.

The Eternals a terminé sa production en février de cette année, juste avant que la menace du coronavirus ne commence à s’enregistrer aux États-Unis. le film pourrait sortir en novembre 2020. Mais avec ses artistes VFX qui s’éloignent, il semble que The Eternals sera en mesure de terminer la pré-production selon un calendrier relativement ininterrompu.

Le docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir en salles le 7 mai 2021, tandis que The Eternals est prévu pour 6 novembre 2020.

