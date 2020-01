L’ouverture en deux parties de Docteur Who la saison 12 a montré très clairement que cette course ne répéterait pas simplement le style dépouillé et ultra-accessible de la saison 11. En fait, avec l’arrivée de nouveaux fans dans la première saison de Jodie Whittaker en tant que Docteur, le retour du Maître (sous la forme de Sacha Dhawan) a prouvé que cette année, il s’agit de les familiariser avec la mythologie whovienne en les jetant dans le limite. Le «Fugitif du Judoon» de ce soir, cependant, révèle qu’il ressemble en fait plus à une chute au milieu de l’océan.

De toute la promotion, “Fugitive” semblait être votre épisode moyen de la saison, avec en prime le retour du Judoon à tête de rhinocéros. Et pendant les quinze premières minutes environ, c’est ce que c’était. Mais ensuite John Barrowman est apparu en tant que capitaine Jack Harkness et, avant de vous en rendre compte, nous étions dans une aventure qui taquinait une autre histoire avec un Lone Cyberman et, regardez, voici une femme mystérieuse qui est en fait une ancienne version du Docteur elle-même. Attends quoi?

Vous devez le remettre au showrunner Chris Chibnall, qui a co-écrit cet épisode avec Vinay Patel. Les deux grands moments de tapis-pull cachés dans ces 50 minutes sont parmi les meilleures surprises que vous trouverez dans toute l’histoire du spectacle. Enlever non seulement un mais les deux sans aucune fuite est vraiment impressionnant. Les comptes officiels des médias sociaux taquinaient certains chocs à venir depuis quelques jours, mais nous ne nous attendions certainement à rien au niveau de ces bombes de la taille finale.

Bien sûr, selon les rumeurs, Barrowman ferait un retour dans Who au cours des deux dernières années, les fans étant désespérés de le voir à nouveau devenir le capitaine Jack depuis que Torchwood a été annulé en 2011. Et, comme vous l’espérez , il est tout aussi merveilleux ici qu’il a toujours été dans le rôle à l’époque. En tournant le cadran à 11, il a clairement une explosion incarnant à nouveau l’immortel Time Agent. De son amour avec Graham à son souvenir de rêves sales, c’est à 100% le Jack dont nous nous souvenons – même si ce n’est pas tout à fait comme il était. Tout comme la représentation de Time Lord de David Tennant dans «Le jour du docteur» de 2013, ses bords plus sombres ont été lissés et nous nous retrouvons avec le lothario plus grand que nature que nous aimons tous.

Cliquer pour agrandir

Le gros inconvénient est que nous n’avons pas pu le voir partager l’écran avec Whittaker, mais évidemment, nous n’avons pas vu le dernier de lui cette saison. Les références de Lone Cyberman apparaissent clairement avec ces aperçus d’un Cyberman délabré que nous avons eu dans les bandes-annonces de la saison 12. Curieusement, on pense que l’épisode Cyberman – potentiellement mettant en vedette également l’auteur de Frankenstein, Mary Shelley – n’est pas la finale, donc nous pourrions être dans une autre apparition de Barrowman dans quelques semaines.

Pendant ce temps, alors que Ryan, Graham et Yaz sont avec Jack dans son vaisseau spatial volé (Time Lord?), Le Docteur essaie de résoudre le mystère de Ruth Clayton, une femme apparemment ordinaire qui est recherchée par le Judoon. Les téléspectateurs avertis de science-fiction découvriront sans doute bientôt dans l’épisode que Ruth est une extraterrestre déguisée en humaine, avec une sorte de fausse personnalité cachant sa vraie personnalité. Je charge l’un de vous, cependant, d’avoir devancé la révélation réelle que Chibnall allait nous tomber dessus. Que Ruth est en fait le Docteur, une régénération que nous n’avons jamais vue auparavant, qui a utilisé une arche de caméléon pour se rendre humaine.

Honnêtement, à partir de maintenant, le spectacle appartient à Jo Martin. Elle est simplement excellente en tant que Docteur (le Ruth Doctor? Est-ce ainsi que nous allons l’appeler?). Elle est imposante, dure et prête à se salir les mains, exactement le contraire de Whittaker’s Thirteen. Nous ne savons pas exactement qui elle est, mais les indices semblent suggérer qu’elle vient d’un point antérieur dans le temps du Seigneur du Temps que le premier (ou ce que nous pensions) Docteur de William Hartnell. Rappelez-vous ce que le Maître a dit dans “Spyfall”? “Tout ce que vous pensez savoir est un mensonge?” Il était sacrément juste à ce sujet.

Un épisode comme celui-ci défie presque une évaluation critique typique. Comme un drame, “Fugitive” n’est certainement pas le plus fort que nous ayons eu à l’ère Chibnall – les débuts de Patel en 2018, “Demons of the Punjab”, par exemple, sont plus émouvants. Et vous ne diriez pas exactement qu’il arbore un récit cohérent et bien tracé. Mais c’est sans aucun doute une explosion et l’appât et le changement au cœur de cet épisode sont dignes de Steven Moffat et de son amour de la subversion. Il reste à voir s’il résiste aux visionnements répétés une fois le facteur de choc supprimé, mais au moins lors du premier tour, c’est le plus amusant que vous aurez à regarder Doctor Who depuis le début de cette ère.

Franchement, c’est tellement amusant et tellement plein de services aux fans que je ne sais pas comment la finale de la saison 12 peut le surpasser. Ou même si c’est le cas. Quand cette saison sera finie, je crains qu’elle ne se noie dans tout le bâtiment mythologique dans lequel Chibnall a soudainement si envie de plonger. En fait, Moffat était auparavant la proie de ce problème à quelques reprises. Mais restons optimistes pour le moment et, sur le fond des sommets vertigineux de cet épisode, espérons qu’ils pourront tenir le palier avec la seconde moitié de cette série de Docteur Who.