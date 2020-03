Doctor Who annonce le Spécial des Fêtes 2020, intitulé Révolution des Daleks

Si vous avez suivi le rythme de la BBC Docteur Who, vous savez très bien combien de surprises ont été accumulées au cours de la dernière saison. Non seulement nous avons vu le retour du capitaine Jack Harkness (toujours joué par John Barrowman, pas moins), mais l’équipe créative de la série a également ramené l’ennemi juré du Docteur, Le Maître. Plus surprenant cependant, nous avons aperçu une toute nouvelle incarnation du Docteur, cette fois jouée par Jo Martin.

La saison en cours devrait se terminer ce soir avec la finale, intitulée «Les enfants intemporels», mais elle est loin de la fin du passage de Jodie Whitaker en tant que Time Lord préféré de tous. Bien qu’elle revienne pour la treizième manche à venir, elle est également prête à jouer dans le spécial des fêtes de cette année, «Revolution of the Daleks».

Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose à ce sujet pour l’instant, mais ComicBook.com a rendu compte de quelques détails. Comme l’explique la BBC, l’épisode sera diffusé pendant la “prochaine saison festive”. Il n’y a pas de date précise pour le moment, mais dans le passé, les spéciaux des fêtes étaient traditionnellement diffusés le jour de Noël. Récemment, cependant, la date a été reportée au Jour de l’An. Chaque fois qu’il finit par faire ses débuts, nous pouvons certainement nous attendre à ce que «Revolution of the Daleks» frappe les ondes cet hiver.

La BBC a également confirmé que Jodie Whitaker reviendra en tant que médecin, et elle sera accompagnée de ses trois amis les plus proches – Ryan, Graham et Yaz. En fait, les fans vont probablement passer un bon moment, car le showrunner Chris Chibnall promet beaucoup d’excitation et de drame pour le spécial des Fêtes.

“Nous ne pouvons pas laisser le docteur là-bas! Sur ce cliffhanger! Eh bien, nous l’avons fait », dit Chibnall dans la déclaration. «Mais rassurez-vous, le Docteur et ses amis seront de retour pour une spéciale prolongée unique autour de Noël et du Nouvel An. (Je ne sais pas encore quand ils vont le mettre, sinon nous vous le dirons!). Il y aura des Daleks. Il y aura des exterminations. Frissons, rires, larmes. Tu sais. L’habituel. Rendez-vous à la fin de l’année. “

Si vous avez besoin de rattraper votre retard Docteur Who avant les airs spéciaux, ne vous inquiétez pas! À partir de mai, HBO Max deviendra la maison de streaming exclusive de la série, vous pourrez donc regarder les aventures du Docteur à tout moment.