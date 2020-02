Doctor Who EP révèle quels personnages classiques il aimerait ramener

Malgré des critiques récurrentes pour certains domaines du Docteur Who fandom, le showrunner actuel Chris Chibnall devrait continuer pendant au moins une autre saison, qui devrait sortir en 2021. Chibnall se détourne de l’approche plus autonome de la saison 11, et l’une des caractéristiques les plus frappantes de la saison 12 de l’émission est embrassant des personnages de l’histoire de la série. Et maintenant, il a révélé quels personnages existants de Doctor Who canon il aimerait ramener pour jouer avec Jodie Whittaker.

S’exprimant dans le cadre d’une interview avec BBC America, Chibnall a donné ses choix pour quels personnages très aimés fonctionneraient bien dans Who contemporain, en disant:

«J’adorerais vraiment ramener Sarah Jane. Les gens qui travaillaient sur la série travaillaient maintenant avec Lis Sladen, et tout le monde se souvient encore d’elle avec tant d’affection et parle beaucoup d’elle. J’adorerais la voir avec le treizième docteur. »

Bien sûr, Elisabeth Sladen est décédée, bien qu’il ne soit pas hors de question que nous puissions voir l’utilisation de séquences d’archives ou un nouvel acteur jouer le rôle. Cette dernière option est moins probable, cependant, car l’amour de Chibnall pour Sarah Jane semble être lié à l’actrice. Un autre personnage classique de Doctor Who sur la liste de Chibnall est cependant Harry Sullivan de feu Ian Marter, avec le showrunner actuel commentant ainsi:

«J’aurais adoré avoir ramené Harry Sullivan également, joué par le merveilleux Ian Marter de la première saison de Tom Baker. J’aurais adoré voir Sarah et Harry de nos jours pour les voir. C’est un mérite pour ces acteurs. Ils sont indélébiles dans ma vie et mes souvenirs et ceux de beaucoup d’autres. C’est tellement triste qu’ils ne soient plus avec nous. “

Parmi les autres personnages de Chibnall, citons Ace de Sophie Aldred, Tegan de Janet Fielding, Amy de Karen Gillan et Rory d’Arthur Darvill. Parmi ces personnages, Amy et Rory sont des membres plus récents du canon de Doctor Who, bien qu’il soit actuellement difficile de voir si les fans souhaiteraient que leurs envois soient mis à jour pour l’ère Whittaker.

Alors que nous avons adoré le retour de John Barrowman en tant que capitaine Jack Harkness cette saison, il est probablement préférable que Doctor Who continue de trouver sa propre voix et évite de trop s’appuyer sur la nostalgie. Dans le cas des monstres classiques, cela est sans doute moins un problème, car ils peuvent souvent être réinterprétés de manière assez dramatique, et sont moins liés à un acteur individuel, permettant aux nouveaux showrunners de leur donner leur propre spin.

Si vous pouviez ramener n’importe quel classique Docteur Who personnage, pour qui iriez-vous? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.