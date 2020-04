Doctor Who Fans déchire le retour d’Amy et Rory

Karen Gillan et Arthur Darvill ont fait un retour surprise avec Amy Pond et Rory Williams dans un nouveau Docteur Who scène aujourd’hui et les fans ont du mal à gérer leurs émotions.

Au milieu de la pandémie COVID-19, les anciens de Doctor Who ont fait de leur mieux pour nous divertir et nous aider à traverser cette période difficile d’isolement. Après que Steven Moffat et Matt Smith ont rejoint les gens sur Twitter pour revoir l’épisode du 50e anniversaire, “Le jour du docteur”, Neil Gaiman a décidé de participer à un événement similaire aujourd’hui en revisitant son épisode de la saison 6, “The Doctor’s Wife”. Et se sont joints à lui la star du MCU, Karen Gillan, et Arthur Darvill, The Rip Hunter de The CW.

Bien sûr, les Whoviens connaissent les deux comme des personnages entièrement différents. Les étangs ont été les principaux compagnons du onzième docteur de Matt Smith, mais depuis leur départ tragique de la série en 2013 dans “The Angels Take Manhattan”, nous n’avons pas vu le couple apparaître ensemble dans de nouvelles histoires de Who. Eh bien, cela a changé aujourd’hui lorsque Gaiman a sorti une nouvelle scène avec Amy et Rory après que les Anges les aient renvoyés dans le temps.

Alors que Steven Moffat ne les a pas exactement tués dans la série et les a fait vivre leur vie comme des gens normaux à New York, le dernier adieu d’Amelia est resté dans nos esprits comme l’un des moments les plus émouvants et les plus déchirants de Doctor Who. Donc, il est logique qu’avec le retour du couple aujourd’hui, certains fans ne pouvaient s’empêcher de se rappeler la douleur qu’ils ont ressentie il y a tant d’années.

M. Pond – nous ne le méritons pas.

Les étangs me manquent pic.twitter.com/W0AJ3p7baZ

OMG… m’a ramené, a apporté TOUTES les sensations, tout le plaisir. Vous avez réalisé à quel point vous manquez, à quel point vos personnages sont riches et à quel point l’arc de l’histoire est développé. Le voir continuer, même pour quelques minutes, c’est épanouissant. MERCI et soyez bien et en sécurité!

Les étangs sont les meilleurs. Merci pour cela. pic.twitter.com/yqFI8DbiA2

pic.twitter.com/mteD0g7S6C

OMG!!! Je l’ai aimé!! Pourquoi je pleure… 😢😭😭 Comment tu me fais ça à chaque fois @neilhimself? Tellement agréable de revoir (et d’entendre) Rory et Amy again @RattyBurvil @karengillan

Saint!!!!!! 😥😥😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/KICTEIjjzW

Bien sûr, le showrunner actuel Chris Chibnall peut encore décider de ramener les étangs dans les prochains épisodes, mais vu comment il a déjà mis la main à la pâte avec le retour du capitaine Jack Harkness, il est très peu probable que nous voyions Amy et Rory ensemble jamais encore.

Pendant ce temps, pour aider les fans à passer cette période d’auto-quarantaine, l’ancien Docteur Who les producteurs exécutifs ont écrit et publié de nouvelles histoires impliquant leurs époques respectives dans le spectacle, alors assurez-vous de les vérifier si vous avez manqué l’ère pré-Chibnall de la série!