Doctor Who Fans pense que les nouveaux monstres sont terrifiants

Il est probablement juste de dire que la nouvelle saison de Docteur Who n’a pas connu les débuts les plus fluides, l’émission de la BBC perd près d’un million de téléspectateurs depuis sa récente première. Alors que le showrunner Chris Chibnall a révélé qu’il ne se soucie pas des critiques et évite les médias sociaux, il semble que la série ait besoin d’un petit coup de pouce après l’ouverture en deux parties et “Orphan 55” de la semaine dernière. Une chose que les fans font semblent être heureux, cependant, est le facteur de peur des monstres introduits dans le dernier épisode.

Comme en témoigne ci-dessous, les téléspectateurs de Doctor Who ont trouvé la lie vicieuse dans “Orphan 55” comme un ajout terrifiant au canon des créatures de la série. Éloge sur les réseaux sociaux:

Ok, donc l’histoire a semblé un peu désordonnée par endroits, mais ce que je peux attribuer à l’épisode, c’est que la lie doit être l’un des monstres les plus effrayants que nous ayons eu depuis un moment # DoctorWho pic.twitter.com/WCp1IQEXtD

– TardisMonkey (@tardis_monkey) 12 janvier 2020

J’adore ces bons monstres effrayants, ils étaient une surprise #doctorwho pic.twitter.com/r0BMSqnNRb

– Heure Tardis Benni (@ TardisTime2) 12 janvier 2020

Eh bien, c’est Orphan 55 terminé!

Encore une fois, un autre grand épisode de la série 12 et un autre épisode solide d’Ed hime. J’aime vraiment le changement de ton dans cet épisode et je pensais que les monstres avaient l’air effrayants ❤️

Ryan avait aussi un si bon sous-lot

Pensées ? #DoctorWho pic.twitter.com/Zy1AC6uJd2

– The Companions of Who 💫 (@CompanionsOfWho) 12 janvier 2020

Un peu un épisode cahoteux, mais il a quand même apprécié. The Dregs avait l’air génial – un monstre effrayant enfin! Le début était parfait, le milieu et la fin étaient maladroits, tout comme certains personnages. Le Docteur peut aussi bien regarder directement la caméra avec ses dernières remarques. #Docteur Who

– Daniel J. McLaughlin (@MrDanMcLaughlin) 12 janvier 2020

Mon cerveau me fait encore mal 😂 c’était tellement plein de folie bourrée d’action monstres effrayants idées #DoctorWho déprimant fin 😂 😭

– Heure Tardis Benni (@ TardisTime2) 12 janvier 2020

L’épisode était-il hallucinant? Non, mais il y avait des rebondissements inattendus, des monstres vraiment effrayants et un message brillant concernant le capitalisme et le réchauffement climatique et si vous êtes contre ce discours final, je n’ai rien à vous dire, mais ok boomer #DoctorWho

– maisie🌹 (@shes_biochem) 12 janvier 2020

Cela étant dit, cet épisode était loin d’être parfait. L’écrivain Ed Hime, qui a écrit l’excellent «It Takes You Away» dans la saison 11, a sans doute du mal à trouver de nouvelles choses à dire dans une sortie qui riffe sur des scénarios de base en péril classiques, ainsi que l’emplacement apparemment idyllique qui se révèle être tout autre chose. Ajoutez un humour fatigué et des difficultés à aborder le thème central, et “Orphan 55” sera probablement l’un des épisodes les moins mémorables de l’ère de Jodie Whittaker en tant que docteur.

Pourtant, les Drênes étaient bien réalisées, même avec quelques incohérences de tracé, et l’utilisation d’effets pratiques est un changement bienvenu de CGI. Nous espérons que la «Nuit de la terreur de Nikola Tesla» de cette semaine pourra livrer son titre impressionnant et remettre la saison 12 sur la bonne voie. Bien sûr, il y a encore beaucoup plus d’épisodes pour Chibnall pour récupérer les niveaux de qualité, mais le potentiel pour un arc cohérent tout au long de la saison a été endommagé par des indices récents selon lesquels nous n’obtiendrons pas une explication complète pour «l’enfant intemporel» mystère cette année.

Dites-nous, cependant, que pensez-vous de la lie comme nouveau Docteur Who monstre? Comme toujours, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.