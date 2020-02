Doctor Who Finale promet de s’attaquer au mystère de l’enfant intemporel

Docteur Who Le showrunner Chris Chibnall a récemment taquiné les fans au sujet de l’épopée finale en deux parties de la saison 12, promettant qu’il nous donnera enfin quelques réponses sur le mystère de Timeless Child.

Alors que les chiffres d’audience du jour au lendemain plongeaient à leur pire niveau depuis 1986, la deuxième manche de Jodie Whittaker en tant que Treizième Docteur pourrait être en difficulté. De nombreux fans ont en fait exprimé leurs critiques sur le mandat de Chibnall en tant que producteur exécutif, notant le nouvel agenda politique de la série et les scripts faibles comme les principales raisons de leur dégoût. Mais s’il y a une chose que cette ère a réussi à faire, c’est pour exciter les fans à propos du mystérieux Timeless Child, qui a été taquiné comme un point d’intrigue primordial depuis le deuxième épisode de la saison dernière, intitulé “Ghost Monument”, créé en 2018.

Maintenant, dans une récente conversation avec DW Magazine, Chibnall a partagé quelques détails sur la finale en deux parties de la saison 12. L’avant-dernière sortie sera intitulée “Ascension du Cyberman” et mettra en vedette le retour des méchants humanoïdes métalliques comme l’un des principaux antagonistes. Le dernier épisode, quant à lui, intitulé “The Timeless Children”, conclura l’aventure et nous donnera quelques réponses sur l’énigme qui sévit depuis le début dans Whittaker’s Doctor.

Comme l’explique le PE lui-même:

«L’enfant intemporel est mentionné dès le« monument aux fantômes », et le dernier épisode de cette série est le lieu de réponse à certaines de ces questions.»

Chibnall a continué à dire que c’était la finale que les fans attendaient, s’adressant potentiellement à la finale terne de la saison 11 qui laissait beaucoup à désirer.

“C’est une énorme finale émotionnelle avec beaucoup de Cybermen. Et cela dure 65 minutes. C’est à la fois épique et personnel. C’est ce que vous recherchez toujours dans une finale de série – la façon dont la grande histoire menaçant l’univers influe sur la vie personnelle de vos personnages. Et catégoriquement, c’est ce qui se passe dans cet épisode. “

Le showrunner a également lancé un avertissement aux fans en disant:

«Regardez cet épisode en direct. Ou dès que vous le pouvez… »

Il semble que Chibnall joue celui-ci près de la poitrine, donc nous n’aurons qu’à attendre et voir ce que la finale de Docteur Who a en réserve pour le docteur et ses compagnons.