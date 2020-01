Doctor Who: la saison 12 présentée pour la toute première fois [SPOILERS] Dans l’histoire du salon

Ce soir Docteur Who a marqué le point médian de la saison, mais il peut aussi finir par être son point culminant. Non seulement l’heure, intitulée “Fugitif du Judoon”, présente le retour de John Barrowman en tant que capitaine Jack Harkness pour la première fois depuis une décennie, mais elle a également dévoilé une toute nouvelle incarnation du Docteur que nous n’avons jamais rencontrée auparavant. .

Le fugitif titulaire du Judoon, caché dans le Gloucester moderne de la police spatiale brutale, s’est avéré être Ruth Clayton. Bien qu’elle semblait être une femme tout à fait ordinaire, le Docteur a découvert qu’elle avait une deuxième identité extraterrestre et une biologie cachées derrière sa façade humaine. Dans une tournure étonnante, il a été révélé que Ruth était un seigneur du temps déguisé, ayant utilisé une arche de caméléon – un morceau de la technologie Gallifreyan de l’ère Tennant – pour se faire humaine. Mais elle n’était pas n’importe quel Time Lord. Elle était spécifiquement une régénération jusque-là inconnue du passé du Docteur.

Inutile de dire que c’est une réécriture époustouflante de la tradition de Doctor Who. De plus, cela marque également une première révolutionnaire pour le spectacle. Jo Martin, précédemment connu pour le drame de l’hôpital de la BBC Holby City, est maintenant la première personne noire à jouer le docteur. Jodie Whittaker a manifestement fait des vagues lorsqu’elle a été choisie comme première femme médecin en 2017 et les fans espéraient que la prochaine version du personnage serait une personne de couleur, et cela s’est produit encore plus tôt que nous ne le pensions.

Le docteur de Martin est sans aucun doute lié à l’arc de l’histoire en cours établi lors de la première de la saison. Le Maître de Sacha Dhawan a révélé à l’héroïne que leur peuple leur avait caché leur secret le plus sombre, le retirant de leurs souvenirs. Il semble maintenant que cela implique de retirer les souvenirs du Docteur d’une vie entière qu’elle n’a jamais su qu’elle a vécue. Tout cela ne fait qu’ajouter à la preuve que le docteur elle-même est «l’enfant intemporel» très discuté au cœur du mystère.

Attendez-vous à plus de réponses – et probablement plus de Martin en tant que Nième Docteur – comme Docteur Who la saison 12 continue.