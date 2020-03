Doctor Who perd encore 600 000 téléspectateurs pour la finale de la saison

La finale de la nuit dernière Docteur Who était plein de rebondissements et de révélations surprenantes, mais il semble que cela n’a pas du tout contribué à augmenter le faible taux d’audience de la saison 12.

Plus tôt, nous avions signalé que la deuxième manche de Jodie Whittaker en tant que Treizième Docteur était en difficulté en raison des faibles notes de tous les temps pour la série depuis sa renaissance en 2005. Certains ont fait valoir que la fatigue disparaîtrait à mesure que nous nous rapprochions de la finale de la saison. et cela avait aussi du sens; Chris Chibnall avait soigneusement élaboré plusieurs révélations importantes et étant donné le titre de l’épisode, “Les enfants intemporels”, il était clair que nous allions enfin obtenir des réponses.

Ces réponses sont venues, bien sûr, et ont changé à jamais la mythologie de la série. Au grand détriment de Chibnall, cependant, l’épisode final de ce dimanche n’a touché que 3,78 millions de téléspectateurs, ce qui était en fait une légère augmentation par rapport à “Ascension des Cybermen” de la semaine dernière. Mais ce qui est inquiétant, c’est quand vous réalisez que les émissions précédant et suivant la fente de Doctor Who dimanche soir ont attiré beaucoup plus de téléspectateurs, avec 4,44 et 4,41 millions respectivement.

Ainsi, il semblerait qu’environ 600 000 spectateurs aient désactivé l’émission de science-fiction, ce qui, compte tenu de sa popularité écrasante au Royaume-Uni, est une mauvaise nouvelle pour la BBC.

Cependant, voici un contre-argument: les chiffres d’audience ne sont en fait pas si mauvais si l’on tient compte de ceux qui se connectent au service iPlayer de la BBC. Néanmoins, il convient de noter que les chiffres du jour au lendemain de la transmission en direct dans le premier épisode de la saison 12 étaient de 4,88 millions. Certes, ce n’est pas autant que la saison 11 gérée l’année dernière, mais les chiffres actuels sont à la fois gênants et inquiétants.

Il suffit de dire que tout le monde n’est pas d’accord avec certaines des décisions controversées de Chibnall Docteur Who, mais avec la BBC renouvelant son contrat pour une autre saison et disant aux fans qu’il n’y a rien à craindre en ce qui concerne les audiences, certains des opposants les plus vocaux du showrunner auront du mal à s’adapter à ce nouveau récit dans un avenir prévisible.