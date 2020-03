Doctor Who Rose Prequel Penned par Russell T. Davies – / Film

De par sa nature, Docteur Who est un spectacle rempli de lacunes et de trous – la série a été interrompue pendant 16 ans entre le moment où elle a été annulée en 1989 et relancée pour un public moderne en 2005 par Russell T. Davies. Même quand il est dans les airs, notre extraterrestre préféré voyage dans le temps a d’innombrables aventures hors écran que nous ne connaîtrons jamais.

Le mystère de Doctor Who a permis aux fans de combler ces lacunes avec leur propre imagination, ou avec les centaines d’histoires de livres audio publiées par Big Finish. Mais l’imagination ne peut que nous mener jusque-là, surtout quand c’est la seule chose avec laquelle nous sommes coincés en quarantaine. Donc l’ancien showrunner Russell T. Davies et le showrunner actuel Chris Chibnall interviennent pour combler ces lacunes avec des préquels inédits à leurs courses respectives sur Doctor Who.

«Rose», l’épisode inaugural du renouveau moderne de Doctor Who qui a lancé une toute nouvelle ère pour la série de science-fiction, a célébré hier son 15e anniversaire. En l’honneur du 15e anniversaire de l’épisode, pour lequel Davies dirige une montre en direct de “Rose” sur Twitter, Davies a écrit et publié “Doctor Who et la guerre du temps”, une courte histoire couvrant la guerre du temps et le huitième médecin (Paul McGann ) régénération dans le neuvième docteur (Christopher Eccleston), sur le site Web de la BBC.

«Cela n’a jamais été censé exister», a expliqué Davies dans une introduction à la nouvelle. “En arrière, peut-être au début de 2013, Tom Spilsbury, le rédacteur en chef de Doctor Who Magazine, m’a demandé si je voulais contribuer à la grande 50e spéciale de DWM. Peut-être en comblant cette énorme lacune dans la tradition de Doctor Who, comment le huitième docteur s’est-il régénéré en neuvième?

Davies était hésitant, car cela éliminerait le mystère de tout cela. Mais il a fini par écrire une nouvelle, qui serait rendue non canonique par Steven Moffat«Le jour du docteur» du 50e anniversaire, qui a présenté John Hurt comme docteur de guerre. L’histoire n’a donc jamais été publiée – jusqu’à présent. Vous pouvez le lire ici et rire du premier mot très approprié qui sort de la bouche du neuvième docteur.

L’histoire de Davies survient après que Moffat a écrit une introduction spéciale pour Strax le Sontaran avant un tweet en direct de “The Day of the Doctor” plus tôt cette semaine, et après que le showrunner actuel Chibnall ait publié sa propre préquelle au premier épisode de sa course, “The Woman Who Fell to Earth », sur le site Web de la BBC. L’histoire de Chibnall est tout aussi brève, et documente principalement le processus de pensée chaotique que le médecin de Jodie Whittaker a traversé lorsqu’elle est tombée sur Terre de son TARDIS qui explose. Tu peux lire l’histoire ici.

Bien qu’il ne s’agisse pas de nouveaux épisodes, ni même de mini-sodes courts de Doctor Who (au fait, ça me manque, BBC), il suffira de nous retenir jusqu’à ce que la série revienne cette saison des fêtes.

