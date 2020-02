Doctor Who Saison 12 a de grands trous de complot Cybermen

Docteur Who la saison 12 a atteint son avant-dernier épisode le week-end dernier avec “Ascension des Cybermen”, la première moitié d’un scénario final en deux parties passionnant. Avec l’épisode culminant de cette semaine axé sur le Maître, Gallifrey et le mystère de l’Enfant intemporel, “Ascension” a vu le Docteur et ses amis dans un avenir lointain, où l’humanité et les Cybermen ont presque été anéantis dans la Grande Cyber-Guerre . C’était un grand épisode qui plait aux fans, mais il faut dire qu’il y avait des nids de poule assez importants qui limitent votre plaisir une fois que vous les avez remarqués.

Certains d’entre eux découlent en partie de la comparaison avec «Nightmare in Silver» de 2013. Dans cet épisode, les Cybermen avaient évolué au point où ils n’étaient plus sensibles à l’or et pouvaient améliorer un Time Lord. Dans “Ascension”, cependant, le Docteur tente d’arrêter les cyborgs avec des bombes à paillettes d’or et envoie ses amis humains loin de la ligne de front, craignant qu’ils puissent être convertis mais que sa nature extraterrestre signifie qu’elle est en sécurité. Cet épisode se situe sûrement plus tard dans l’histoire que “Nightmare”, donc les informations du Docteur semblent curieusement dépassées.

Mais ce qui est encore plus visible, c’est que “Ascension” ne correspond même pas à l’épisode qui a été diffusé juste avant. «La hantise de la Villa Diodati» a présenté Ashad, le Lone Cyberman. Cette histoire tournait autour de l’importance du Cyberium, un A.I. contenant l’histoire des Cybermen qui, dans ses mains, nous dit-on, pourrait signifier la perte de milliards de vies supplémentaires. Dans cet épisode, cependant, nous apprenons qu’à l’époque d’Ashad, il y a très peu d’humains et de Cybers. Alors, comment des milliards de vies supplémentaires pourraient-elles être perdues?

Enfin, les tactiques des Cybermen dans “Ascension” sont bizarrement autodestructrices. Rappelez-vous, les Cybermen gonflent leurs rangs en améliorant les humains capturés. Pourtant, lorsqu’ils trouvent un établissement humain rare au début de l’épisode, ils tirent pour tuer. Pourquoi gaspilleraient-ils ainsi de précieuses matières premières?

Il est possible que certaines d’entre elles, peut-être les questions entourant le Cyberium, soient mieux expliquées dans la finale, «Les enfants intemporels», bien que cela ait probablement assez de son propre complot pour passer. En tout cas, ne manquez pas la conclusion de Docteur Who saison 12 sur BBC One / America ce dimanche 1er mars.