Doctor Who saison 12 épisode 5 cast – Neil Stuke, Jo Martin, Michael Begley! – HITC

L’épisode 5 voit le gang affronter le redoutable Judoon.

Le casting de Doctor Who saison 12 épisode 5 nous a vraiment impressionnés.

Juste au moment où nous pensions que cela ne pouvait pas aller mieux…

La série de science-fiction emblématique est de retour pour une nouvelle saison et jusqu’à présent, c’est l’une des plus satisfaisantes de mémoire récente. Nous avons vu le Docteur représenté par des personnes comme David Tennant, Tom Baker, Matt Smith et bien d’autres. Ils ont tous un héritage, mais heureusement, Jodie Whittaker se porte bien.

Elle est merveilleuse dans le rôle titulaire et a été rejointe par des stars invitées incroyables, dont Anjli Mohindra (Bodyguard), James Buckley (The Inbetweeners) et Goran Visnjic (The Girl with the Dragon Tattoo).

Maintenant, nous en avons encore plus pour l’épisode 5, intitulé Fugitif du Judoon.

C’est vrai, les Judoon sont de retour, et ils font certainement connaître leur présence. Cette fois, la police galactique sévit et perturbe les habitants de Gloucester. C’est super de les revoir dans la série, mais jetons un coup d’œil au reste…

Doctor Who saison 12 épisode 5 cast

Comme le souligne IMDb, voici les acteurs de Doctor Who saison 12 épisode 5:

– Jodie Whittaker comme le docteur

– Bradley Walsh dans le rôle de Graham O’Brien

– Tosin Cole en tant que Ryan Sinclair

– Mandip Gill en tant que Yasmin Khan

– Jo Martin comme Ruth Clayton

– Neil Stuke en tant que Lee Clayton

– Ritu Arya comme Gat

– Paul Kasey en tant que capitaine de Judoon Pol-Kon-Don

– Richard Price comme Judoon

– Nicholas Briggs comme Voice of the Judoon

– Michael Begley comme All Ears Allan

– Katie Luckins en tant que touriste

– Judith Street en tant que Marcia

Bienvenue guest star Neil Stuke!

Neil Stuke sera l’invité vedette de Fugitive of the Judoon dans le rôle de Lee Clayton, qui rencontre le Judoon aux côtés de son épouse, la guide touristique Ruth.

Comme l’a souligné The Sun, le showrunner Chris Chibnall a déclaré à propos de la nouvelle: «… nous sommes sur la lune (avec Judoon), pour accueillir le merveilleux Neil Stuke en tant qu’invité. Nous avons hâte de vous montrer ce qui se passe lorsque son chemin croise avec le Treizième Docteur. “

Nous ressentons totalement l’excitation. L’acteur anglais de 53 ans a joué dans des émissions télévisées telles que Doctor Foster: A Woman Scorned (il a joué Chris Parks), Paranoid (Michael Niles), Plebs (Cornelius), Silk (Billy Lamb) et Game On (Matthew) .

Maxine Peake (L) et Neil Stuke assistent à la soirée de presse pour “True West” au Foundation Bar le 4 décembre 2018 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Jo Martin

Jo Martin incarne la femme de Lee, Ruth.

Le public la reconnaîtra certainement, car elle a joué dans des séries télévisées telles que In the Long Run (Yvonne), Fleabag (Pam), The Long Song (Hannah), Top Boy (Zoe) et Silent Witness (Grace Taylor).

Elle a également été dans certains films notables, notamment 100 Streets (Marie), Batman Begins (Police Prison Official) et 4.3.2.1. (Examinateur de conduite).

Cependant, Jo est peut-être mieux connu pour avoir joué Natalie Crouch dans la sitcom de la BBC The Crouches au début des années 2000.

Michael Begley revient

Si vous jetez vos esprits en arrière, vous vous souvenez peut-être que Michael Begley a joué le rôle de Mulligan dans l’épisode 2001 The Curse of the Black Spot.

Maintenant, il est enfin de retour dans le rôle de All Ears Allan!

Michael a également joué dans Casualty (Ian Dennis), Silent Witness (Danny Edwards), William and Mary (Rick Straud) et Dalziel and Pascoe (Carl Watmough).

