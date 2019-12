Doctor Who saison 12 featurette taquine de nouvelles missions passionnantes

BBC America a publié la featurette pour la douzième saison à venir de leur série de science-fiction à succès longue durée Docteur Who. La vidéo présente le casting principal parlant de ce que les fans devraient faire pour la saison à venir alors que le treizième médecin fait face à de nouvelles missions et à de nouveaux ennemis qui vont vraiment la tester, elle et l'équipe. Avec Jodie Whittaker, la série fera son retour le jour du Nouvel An à 20 heures sur BBC America. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

La saison dernière 11, le nouveau docteur, Jodie Whittaker, a été rejoint par une toute nouvelle distribution de personnages de la série, y compris Bradley Walsh, Tosin Cole et Mandip Gill et dans un rôle récurrent Sharon D Clarke. Chris Chibnall a succédé en tant que scénariste en chef et producteur exécutif de Steven Moffat pour la série.

La série a commencé à diffuser sur BBC America en 2005, suit le Docteur, un étranger d'une race appelée Time Lords dont la planète d'origine est Gallifrey, et est créée par Sydney Newman (Les Vengeurs) et exécutif produit par Russell T. Davies (Torchwood), Julie Gardner (Torchwood), Steven Moffat (Sherlock), Phil Collinson (Coronation Street), Piers Wenger (Comment je vis maintenant), Beth Willis, Brian Minchin (Wizards vs. Aliens), Caroline Skinner (Notre fille) et Mal Young (Scousewives désespérées).

