Docteur Who les fans aiment discuter de la qualité relative de l’ère Chris Chibnall de la série, de nombreuses histoires contemporaines ou futures des deux dernières saisons étant critiquées pour une raison quelconque. Cependant, près de deux ans et demi se sont écoulés, nous pouvons affirmer avec certitude que les épisodes historiques de cette époque sont les plus cohérents. C’est peut-être parce qu’il y a une histoire et un décor tout prêts à plonger, mais – comme on le voit dans «Rosa» et «Demons of the Punjab» de 2018 – chaque fois que le Treizième Docteur voyage dans le passé, il en résulte généralement une solide heure de télévision. Et, ne le sauriez-vous pas, la «Nuit de la terreur de Nicola Tesla» de ce soir poursuit cette tendance.

Tout d’abord, cet épisode marque les débuts de Who de l’écrivaine Nina Metivier, qui, espérons-le, sera invitée l’année prochaine compte tenu de la force de son premier scénario. Malgré son expérience dans la télévision pour enfants, il s’agit de l’un des épisodes les plus matures des deux dernières saisons. Avec son étude de personnage efficace d’un génie peu apprécié à son époque, «Night of Terror» établit des comparaisons favorables avec le classique de 2010 «Vincent et le docteur». Tout comme cette histoire mettant en vedette Matt Smith a réussi à capturer celle de Van Gogh. vision artistique aimable, cet épisode traverse l’esprit incroyable de Tesla et sa forte éthique, qui contrastent fortement avec le plus opportuniste Thomas Edison.

Pourtant, le scénario de Metivier ne volerait pas sans le bon acteur en tant que Tesla, mais heureusement, le casting était parfait avec Goran Visnjic intemporel. Probablement la meilleure star invitée de la saison à ce jour (derrière le Maître de Sacha Dhawan, bien sûr), Visnjic offre une performance merveilleusement nuancée en tant qu’inventeur titulaire. Peut-être que son passage dans ce spectacle de voyage dans le temps susmentionné et sous-estimé a été utile ici, car il gère quelque chose qui peut faire trébucher certains acteurs de soutien sur Who – alliant la réalité et la profondeur du personnage à la situation fantastique. En revanche, une représentation plus juste de son rival Edison ne se serait pas mal passée, car il y a peu de sympathie pour l’homme au cours de l’heure.

En parlant de la situation fantastique, le Skithra – des charognards de scorpions extraterrestres – ne sera probablement pas considéré comme l’un des plus grands monstres de la série, mais ils ont été largement bien gérés et leur prédilection pour le vol de technologie d’autres espèces a évidemment créé un miroir soigné pour Edison. traitement de Tesla. Quant à la reine Skithra, c’est un Anjli Mohindra méconnaissable caché sous tout ce maquillage, faisant un retour bienvenu dans le Whoniverse après la spin-off The Sarah Jane Adventures s’est terminée en 2011. Elle s’est clairement amusée à jouer un méchant, même si le l’exécution globale du Skithra présente certains inconvénients. Il y a beaucoup de dissonance entre la conception pratique de la reine et le rendu VFX de ses sujets, pour commencer. La résolution de leur menace manque également quelque peu, avec la révélation qu’ils ont un esprit de ruche en conflit avec le comportement individuel précédemment décrit dans les moments tout au long.

Avec l’équipe TARDIS si grande ces jours-ci, chaque semaine est une bataille pour les quatre heures, avec généralement un ou deux tirant la paille courte – généralement Yaz de Mandip Gill. Impressionnant, «Night of Terror» parvient à donner à chacun une somme solide à faire et à mettre en valeur leur personnalité. Et il semble que Metivier ait trouvé le meilleur moyen de le faire: associez-les à d’autres personnages. Graham se tenant debout sur le rauque Edison, l’amitié de Ryan avec l’assistante de Tesla, Mlle Skerritt, Yaz étant piégé sur le vaisseau spatial avec Tesla, etc. Tout cela a donné au «fam» plus à faire que lorsqu’il est coincé par le côté du docteur pour poser des questions. C’est probablement un signe inquiétant que le groupe travaille mieux séparément qu’ensemble, mais, à sa juste valeur à cette occasion, la méthode a fonctionné.

Quant au Docteur elle-même, ce fut une autre grosse tique en faveur de l’épisode. Jouer avec la structure typique d’une histoire de Who a fonctionné à son avantage, l’héroïne venant à la rescousse pendant cinq minutes en faisant une excellente entrée, avec d’autres moments remarquables d’elle poivrés tout au long. Comme son arrivée sur le vaisseau spatial de la Skithra juste à temps pour sauver la situation et, surtout, son moment partagé avec Tesla, dans lequel les deux se lient sur leur amour mutuel de créer et partagent une expérience de se sentir hors de leur place. Et pour ceux qui gardent une trace de l’arc narratif plus large, la mention d’une «planète morte» nous a rappelé que le Doc pleurait toujours la destruction (la plus récente) de Gallifrey.

En dehors de ce bref rappel, cependant, l’absence de développements majeurs dans l’histoire de la série, l’absence d’humour très agréable et de concentration biopique sur une personne réelle plutôt que des manigances de science-fiction incitent déjà certains à étiqueter celui-ci ” lent »ou« ennuyeux ». Si cela n’a pas fonctionné pour vous, alors assez juste, mais j’ai trouvé que c’était une heure divertissante et bien faite – principalement grâce à un script intelligent boosté par un jeu fort. Oh, et une direction soignée aussi – merci à la réalisatrice Nida Manzoor pour avoir livré certains des meilleurs plans de cet ensemble actuel de TARDIS. Était-ce l’un des meilleurs épisodes de tous les temps? Non. Mais était-ce une histoire non-flashy mais agréable à enjeux inférieurs (pour Who)? Absolument.

La semaine prochaine, le Docteur retourne dans l’Angleterre actuelle, juste à temps pour faire face à une invasion de ses anciens ennemis, le Judoon. Ne manquez pas Docteur Who épisode 12 × 05 «Fugitif du Judoon» le dimanche 26 janvier.