Le marketing de l’épisode de cette semaine Docteur Who tourné en grande partie autour de sa proximité avec le point culminant de la course, avec les remorques disant des choses comme “Encore une semaine pour aller jusqu’à la finale en deux parties passionnante!” Maintenant que l’épisode 8 de la saison 12, “The Haunting of Villa Diodati” est ici, nous pouvons dire que cette tactique promotionnelle a rendu un énorme mauvais service à ce qui doit être l’une des histoires les plus racontées avec confiance de toute cette époque.

Tout d’abord, après avoir mis à l’écart le sinistre pendant une grande partie de son mandat jusqu’à présent, le showrunner Chris Chibnall nous a offert deux épisodes effrayants deux semaines de suite. Dans la continuité de l’étrange «Can You Hear Me?», Avec ses personnages désincarnés et ses cauchemars, «The Haunting of Villa Diodati» propose une histoire de maison hantée classique, mais avec une touche Doctor Who. C’est quelque chose que la série a déjà essayé, bien sûr – «Hide» de 2013 vient à l’esprit – mais honnêtement, cela pourrait être le plus réussi à ce jour.

Comme les meilleures histoires obsédantes, il introduit divers éléments effrayants pour, comme le dirait Mary Shelley, cailler le sang et accélérer les battements du cœur. Les mains squelettiques ressemblant à des araignées étaient la vedette, mais le fantôme ténébreux de Shelley et l’homme brillant suspendu sur le lac étaient également des images mémorables. L’idée que la maison soit transformée en labyrinthe est un peu un concept traditionnel, mais elle a été efficacement utilisée pour créer une atmosphère de confusion et de terreur parmi les personnages et le public. Comme un ton cohérent est souvent quelque chose avec lequel cette époque de la série a du mal, que “Haunting” a réussi à réaliser ce qu’il cherchait si bien est une grosse coche en faveur de l’épisode.

Comme le titre nous le dit, ce n’est pas seulement une histoire de maison hantée, mais se déroule la nuit la plus importante de toute la fiction gothique. La nuit où Mary Shelley a développé l’idée de Frankenstein. Comme avec les précédents historiques de l’ère Chibnall, «Haunting» tire le meilleur parti de sa distribution établie de personnages réels, en esquissant soigneusement chacun d’eux. La Byron lubrique et lâche est un point culminant, avec Claire Clairmont – la figure la moins célèbre du lot – également étonnamment bien servie, grâce à son moment stimulant à la fin où elle tient tête à son beau grossier.

Malheureusement, le gros défaut dans l’exécution de l’histoire vient de la façon dont elle met de côté Mary Shelley. Il devient vite clair que le mystère de la disparition de Percy Shelley est au cœur de l’intrigue, le célèbre poète devenant finalement la charnière du drame: le médecin devrait-il laisser cette personne extrêmement importante mourir, ou sauver des milliards de vies à l’avenir? C’était un truc très puissant, mais l’inconvénient est que cela laisse à Mary peu de choses à faire elle-même. N’aurait-il pas été plus logique de faire de Mary celle que le Cyberman recherchait. De cette façon, vous savez, la femme qui a réellement écrit Frankenstein serait au cœur de ce récit inspiré de Frankenstein et non son mari.

Oui, les fans s’étant entraînés grâce à une analyse des bandes-annonces, le gros méchant de cette semaine s’est avéré être un Cyberman. Mais pas seulement votre variété de jardin Cyberman, le Lone Cyberman. Le même taquiné par le capitaine Jack dans l’épisode 5. Et il est certainement unique parmi les cyborgs sans émotion. Revenant peut-être au monstre de Frankenstein rempli de rage du roman de Shelley, le Lone Cyberman n’est que partiellement amélioré, ce qui signifie qu’il est rempli d’émotion. C’est une réinterprétation intéressante à explorer, mais vous pourriez dire que cela prive les Cybermen de leur trait clé. Dans un épisode fantasmagorique comme celui-ci, un facteur ick supplémentaire ne serait pas allé mal non plus dans le département des costumes. Son visage exposé n’aurait-il pas pu être un peu plus squelettique?

Comme nous le savions tous, malgré les avertissements de Jack, le Docteur finit par donner au Lone Cyberman ce qu’il veut: le Cyberium, un A.I. qui contient des spoilers pour la finale de la saison. Étant donné que cette conclusion était évidente, il est impressionnant que tant de tensions soient sorties de la situation. Tout cela consiste à donner au docteur un choix impossible à faire, celui impliquant Shelley mentionné ci-dessus. Le Treizième Docteur n’a jamais eu à traiter avec cet aliment de base classique auparavant, il est donc fascinant de voir comment elle le gère.

Le résultat est l’un des moments les plus forts pour le personnage, et Jodie Whittaker, nous ne l’avons jamais vu. Treize a toujours manqué de l’ego de ses prédécesseurs, mais pendant un instant cette façade glisse et elle rappelle à ses compagnons qu’il y a un fossé montagneux entre elle et tout le monde et qu’elle seule peut prendre les décisions difficiles. Vous pouvez presque voir Peter Capaldi jeter un œil à travers les yeux de Whittaker. En parlant de Capaldi, il y a aussi une référence très agréable à Bill, car le Docteur décrète qu’elle ne laissera pas un autre ami devenir un Cyberman – comme cela est arrivé à Bill dans “The Doctor Falls”.

En bref, l’écrivain Maxine Alderton mérite tous les éloges pour avoir réussi cet épisode stellaire avec son tout premier concert dans la série. Il convient de noter que Chibnall n’est pas crédité en tant que co-auteur cette semaine, comme il l’a été pour les trois derniers. Bien qu’il ait sans aucun doute joué un rôle important dans son développement, vous pouvez sentir que c’est la vision d’un créateur tout au long du processus et que c’est tant mieux pour elle. Alderton a immédiatement fait ses preuves comme l’un des écrivains les plus robustes de la salle des écrivains de l’émission, alors il vaut mieux qu’elle revienne la saison prochaine.

En effet, “The Haunting of Villa Diodati” occupe la même place que “Utopia” de 2007 ou “Face the Raven” de 2015, agissant comme un premier épisode de porte dérobée dans une finale en trois parties. Et il résiste très bien à ces deux classiques, servant son propre matériel autonome solide tout en offrant une configuration intrigante pour ce qui va arriver la semaine prochaine. Loin d’être une heure de remplissage avant d’arriver aux bonnes choses, alors, ce Docteur Who épisode a élevé la barre que la finale finale devra correspondre.