Dans le prolongement de l’énorme envergure de l’ouverture de Spyfall en deux parties la semaine dernière, qui comportait plusieurs fuseaux horaires, le retour (et la destruction) de Gallifrey et l’arrivée de l’incarnation du Maître par Sacha Dhawan, allait toujours être difficile. Et cette tâche difficile de maintenir la haute qualité est tombée sur “Orphan 55”, écrit par Ed Hime – qui a précédemment écrit l’un des épisodes les plus mémorables de la saison 11. Malheureusement, la troisième sortie de la saison 12 n’est pas une autre stellaire, car – malgré certains points positifs – il échoue largement à éclater.

Le montage est purement traditionnel Docteur Who, Le genre d’histoire dans laquelle vous pourriez échanger Jodie Whittaker et déposer n’importe quel docteur de Patrick Troughton à Peter Capaldi. Le Time Lord et ses amis prennent le temps de se détendre dans un lieu de vacances, mais comme c’est une destination pour les TARDIS, les choses prennent bientôt une tournure sombre et les monstres attaquent. Il s’agit de la configuration classique “base assiégée” que nous avons vue cent fois auparavant dans le spectacle. Venant de Hime, dont «It Takes You Away» présentait des idées audacieuses comme un univers vivant qui pourrait prendre la forme d’une grenouille sur une chaise berçante, l’épisode est légèrement décevant. Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à s’appuyer sur un format qui a bien servi la série pendant des décennies, pensez-vous.

Des histoires comme celle-ci reposent souvent sur la force du casting de soutien, qui sera invariablement choisi au fil du temps. À cet égard, le succès de l’épisode est mitigé. Hime se donne la peine de donner à chaque personnage, ou paire de personnages, un crochet, ce qui est plus que ce qui peut être dit pour certains épisodes de Doctor Who, mais étant donné l’espace limité pour les traiter tous, leurs arcs se sentent compressés et non acquis dans exécution. Compte tenu de la taille de la famille du docteur telle qu’elle est, une meilleure option aurait peut-être été de réduire la liste des acteurs et de travailler avec quelques-uns d’entre eux.

Parmi les acteurs de soutien, Bella est probablement la vedette, car elle obtient l’arc le plus distinct – de l’intérêt amoureux de Ryan au prétendu bombardier fou en passant par la reconnexion de sa fille avec sa mère. En parlant de son flirt avec Ryan, c’est la première fois que l’un des plus jeunes compagnons a une intrigue romantique importante, ce qui montre des signes encourageants qu’ils seront étoffés davantage à l’avenir. En fait, l’épisode semble laisser entendre que Yaz est jaloux des conversations de Ryan avec Bella, faisant allusion à un arc “le feront-ils / ne le feront-ils pas” pour la paire. Évidemment, beaucoup de fans veulent que Yaz et le Docteur développent quelque chose mais tout approfondissement des relations du personnage à ce stade est une bonne chose.

Dans l’ensemble, cependant, la façon dont vous apprécierez l’épisode dépendra de vos sentiments envers sa grande révélation et son thème ultime. Environ les deux tiers du chemin, Hime joue son atout – Orphan 55 n’est pas n’importe quelle vieille planète ravagée par la guerre et les bouleversements environnementaux, c’est la Terre. Le moment précis où cela sort – un signe de restes d’une station de métro russe est découvert – est un hommage / arnaque (supprimer selon votre opinion) d’un moment identique de «La planète mystérieuse» de 1986, dans lequel le sixième docteur découvre que le Ravalox désolé est en fait une future Terre quand il tombe sur un panneau pour une station de métro de Londres.

Avec cette révélation, il devient clair ce que Hime veut dire avec l’histoire: soyez avertis, téléspectateurs, sinon c’est notre avenir. C’est un thème intelligent et opportun à explorer et un autre exemple du showrunner Chris Chibnall qui est assez courageux pour s’attaquer de front à un problème du monde réel. Et bien, “Orphan 55” l’affronte certainement de la manière la plus directe. Une fois que le Docteur et ses amis se sont échappés de la lie monstrueuse – la future forme d’humanité prédatrice mutée – elle nous traite d’un discours sur la façon dont nous nous trouvons au bord du précipice de la destruction et doit faire tout ce que nous pouvons pour sauver la planète.

Bien sûr, la vérité et l’importance de ses paroles ne peuvent être niées, et si cela amène des enfants à ne penser qu’à la question du changement climatique, alors c’est formidable. Cependant, votre kilométrage peut varier selon que vous voulez que votre drame télévisé soit aussi didactique ou que vous préfériez habiller sa morale et ses messages avec un peu plus de flair. Ceux qui se sont plaints de l’ère Whittaker étant «trop PC» et «trop prédicateur» utiliseront certainement cela comme pièce A. Mais là encore, d’autres trouveront sans aucun doute que ce sera l’un des moments les plus puissants de la saison. C’est le Who fandom pour vous.

Indépendamment de vos sentiments à propos du script de Hime, quelque chose qui ne l’a vraiment pas aidé était l’édition. L’épisode est victime d’un montage frénétique et saccadé qui laisse souvent le spectateur du mal à déchiffrer exactement ce qui se passe. Vraisemblablement, il y avait beaucoup de matériel supplémentaire laissé sur le sol de la salle de coupe en raison de contraintes de temps qui auraient aidé à clarifier certains points de l’histoire – tels que le retour aléatoire de Kane de nulle part. De même, le cadrage de certaines scènes était particulier – les derniers mots hors écran de Benni et la mort éventuelle, par exemple.

“Orphan 55” ne sera certainement pas considéré comme l’épisode le plus faible de la saison 12, mais ce ne sera pas non plus l’un des meilleurs. Le casting est trop gros et certains montages défectueux limitent son impact, mais au moins il a son cœur très bien au bon endroit.

Prochaine semaine, Docteur Who fait la guerre actuelle alors que l’équipe TARDIS rencontre Nikola Tesla, Thomas Edison et des scorpions géants. Soyez sûr d’attraper “Night of Terror de Nikola Tesla” le dimanche 19 janvier.