Après le versement époustouflant de la semaine dernière, les choses sont revenues à votre Docteur Who tarif pour le sixième épisode de la saison 12, “Praxeus.” Bien qu’il ne pourrait pas avoir le coup de pied du “Fugitif du Judoon”, cet effort de Pete McTighe – qui a déjà écrit “Kerblam!”, l’un des meilleurs épisodes de saison 11 – et le showrunner Chris Chibnall est un épisode parfaitement agréable d’une saison de plus en plus fiable.

Avec une intrigue englobant le Pérou, Madagascar et Hong Kong, ainsi que quelques autres arrêts au stand saupoudrés là pour faire bonne mesure, “Praxeus” réchauffe l’idée d’un épisode s’étendant sur plusieurs endroits, qui est devenu un trope récurrent de l’ère Chibnall . Bien qu’il ne soit pas aussi réussi dans son exécution que le “Spyfall” en deux parties qui a dirigé la saison 12, le boulonnage constant autour du globe sert toujours à donner à l’épisode un rythme plus vif que certaines autres heures récentes. De plus, Jamie Stone, déjà un vétéran du treizième doctorat, fournit sa direction robuste habituelle.

Au fur et à mesure que l’intrigue se concentre sur les 15 premières minutes, il devient clair que le médecin et la société sont confrontés à un virus mortel qui se propage à travers les continents. Et à ce stade, sans faute de sa part, l’épisode gagne un peu d’un goût aigre. Compte tenu de l’épidémie actuelle de coronavirus, le moment de cet épisode est très malheureux et rend la surveillance légèrement inconfortable. Mais vu qu’il a été produit il y a des mois, rien ne peut être fait à ce sujet.

Le sujet du monde réel «Praxeus» veut réellement s’engager est la pollution plastique dans les océans et l’atmosphère, le pathogène extraterrestre titulaire se nourrissant des microplastiques dans l’air. Comme toujours, l’impact du message dépendra entièrement de votre propre kilométrage pour la manière directe dont Chibnall aime aborder le thème de la semaine. Il n’y a pas de discours prononcé directement devant la caméra cet épisode au moins, ce qui devrait apaiser certains. Encore une fois, cependant, qui devrait certainement être aux prises avec ces problèmes. Qu’il puisse le faire de manière plus nuancée est la question qui mérite d’être discutée.

La seule chose est qu’avoir un virus comme principale menace prive l’épisode de toute confrontation majeure pour que le Docteur s’engage à son apogée. Les oiseaux grouillants et violents sont toujours une police riche à partir de laquelle on tente d’augmenter la tension et le malaise – il suffit de demander à Alfred Hitchcock – mais ce concept ne fait pas assez. Les médecins de la peste ne sont pas non plus très friands. Bien que la révélation finale de leurs visages déchiquetés ait pu faire croire à de nombreux fans que la Stenza était de retour.

Une grande partie du succès de la prémisse de l’épisode est cependant due à ses personnages. Le casting invité, pour commencer, présente quelques hors concours. Il y a quelques semaines, j’ai critiqué «Orphan 55» pour avoir beaucoup trop de personnages qu’il ne savait quoi en faire. Honnêtement, “Praxeus” n’est pas sans faille à cet égard, car il n’y a pas assez de temps passé avec Suki Cheng de Molly Harris pour que sa trahison ait un impact, mais elle est encore beaucoup améliorée.

Jake de Warren Brown est bien équilibré pour un personnage de Doctor Who unique qui n’est pas basé sur une vraie personne, avec ses insécurités personnelles et son éventuel sacrifice héroïque – ce que le Docteur l’a sauvé, heureusement défait. Et hourra pour le baiser de réconciliation entre Jake et son mari astronaute à la fin – est-ce le premier baiser gay que nous avons eu à cette époque? De plus, je ne verrais vraiment plus d’inconvénient à Gabriela de Joana Borja à l’avenir. Que diriez-vous de l’avoir comme compagnon dans la saison 13?

En parlant des compagnons, ce fut l’une des semaines les plus fortes pour la fam. J’ai émis l’hypothèse dans ma critique pour «La nuit de la terreur de Nikola Tesla» que cette équipe TARDIS est toujours plus forte quand elle est séparée plutôt qu’elle est ensemble, ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose. “Praxeus” est un autre exemple de cela, car l’épisode s’ouvre avec le quatuor dispersé à travers le monde alors qu’ils enquêtent sur les différents cas de l’épidémie de Praxeus. Cela permet à Ryan et Yaz de montrer une certaine indépendance. En particulier, ce dernier.

Oui, louez les dieux Who, Yaz a quelque chose à faire cette semaine. Malgré la performance fougueuse de Mandip Gill, Yaz est régulièrement sous-utilisé épisode après épisode. Ici, cependant, elle montre enfin un peu de courage et sort sur un membre, se téléportant dans le danger quand elle se met elle-même sur la piste du mystère. Donner à Yaz un moment pour démontrer son ingéniosité est assez bon, mais vous pouvez également lire dans ce qu’elle est si désespérée de prouver qu’elle est prête à prendre des risques imprudents. Plus d’exploration de son défaut de caractère potentiel / marge de croissance, s’il vous plaît!

Dans l’ensemble, «Praxeus» est un puzzle qui n’assemble pas assez bien toutes ses pièces pour qu’elles forment un chef-d’œuvre, malgré la narration enveloppante qui tente de son mieux de nous convaincre qu’elles sont toutes connectées. Et pourtant, c’est tout de même un fil très divertissant, avec une allure fine, un casting invité fort et une bonne utilisation des habitués. Toutes les semaines ne peuvent pas être consacrées au retour de visages et à de nouveaux rebondissements dans le mythe, et cela ne devrait pas l’être non plus. Parfois, vous avez juste besoin d’une cuillerée de classique Who pour soigner un cas de blues du dimanche soir.

Ne manquez pas Docteur Who 12 × 07 «Pouvez-vous m’entendre?», Qui montre le temps que les voyageurs visitent la Syrie antique, dimanche 9 février prochain sur BBC One / America.