Autant que Docteur Who la saison 12 a bien fonctionné, il y a encore quelques domaines qui doivent être améliorés par rapport à la saison 11. Premièrement, il y a le développement du personnage des compagnons du médecin et deuxièmement, la manière inélégante que cette version de la série aime aborder le thème de la -la semaine. Avec l’épisode 7, intitulé «Pouvez-vous m’entendre?», Nous avons une sortie qui résume ces deux problèmes en un mot. C’est loin d’être un délavage total, car il fait de son mieux pour faire face à l’un de ces problèmes, mais je ne dirais pas non plus que ce soit remarquable.

Les choses commencent car elles signifient continuer avec certains avantages et inconvénients. Avec l’intrigue divisée entre la Syrie du 14ème siècle, Sheffield actuelle et l’espace extra-atmosphérique, il s’agit du troisième épisode consécutif avec l’histoire répartie sur plusieurs sites / chronologies. C’est certainement un appareil soigné lorsqu’il est utilisé avec parcimonie mais, avec “Spyfall: Part 2”, il a peut-être été surutilisé cette année. Cela dit, l’épisode établit rapidement un ton effrayant et sombre dans ses premières scènes, promettant une sortie qui est grande dans l’atmosphère et qui entrera un peu sous la peau des personnages.

Et cette forte atmosphère persiste tout au long de la première moitié de l’histoire. L’un des épisodes les plus mémorables de la saison 11 a été “It Takes You Away” pour son récit légèrement surréaliste et pliant la réalité. Il y a des signes agréables de cela ici, principalement dans l’image bizarre des doigts méchants de Zellin qui se détachent de son corps et se coincent dans les oreilles des gens. Les monstres qui se nourrissent de cauchemars sont un peu un trope de genre, bien sûr, mais poivrant dans des éléments étranges et uniques comme celui-ci, c’est comme ça que vous le faites frais. De plus, ses liens avec les méchants classiques les Eternals, les Guardians et le Toymaker feront le bonheur des fans hardcore.

Ian Gelder fait un excellent travail en tant que personnage, donc c’est presque dommage quand Rakaya se présente et prend le relais comme le vrai grand méchant. Clare-Hope Ashitey est parfaitement bien dans le rôle, et la torsion initiale qu’elle n’est pas une demoiselle impuissante mais le cerveau maléfique devrait être félicitée. Cependant, les écrivains Charlene James et Chris Chibnall ne font pas assez avec le concept intéressant de ces deux êtres anciens et liés. Il y a aussi un grave manque d’escalade lorsque Rakaya est libéré, ce qui signifie que l’épisode n’a pas vraiment l’impression de se construire trop.

En ce qui concerne le matériel basé sur les personnages, je salue de tout cœur la tentative de plonger dans les têtes de Ryan, Yaz et Graham et de lutter contre leurs peurs et leurs angoisses, bien que chaque tentative conduise à des niveaux de succès variables. Tout d’abord, la relation de Ryan avec son ami Tibo n’a été que brièvement introduite dans “Spyfall: Partie 1”, donc il n’y a pas trop de matériel riche à exploiter. Ce qui est plus efficace, c’est le souci de Ryan de rater sa vie normale en étant dans le TARDIS. Il semble qu’il soit de plus en plus insatisfait de la vie dans le Vortex. Tosin Cole pourrait-il quitter la série dans la finale de la saison 12? Le nouveau rôle de l’acteur pourrait le suggérer.

Cliquer pour agrandir

La vie intérieure de Graham a été très bien décrite dans la saison 11, donc le camée de Grace – bien que ce soit un plaisir de revoir Sharon D. Clarke – marche essentiellement sur de vieux terrains. Pourtant, le personnage admettant qu’il craint que son cancer ne revienne était très émouvant. Franchement, comme c’est quelque chose auquel de nombreuses personnes qui ont souffert de maladie peuvent se rapporter, il aurait peut-être été bénéfique que le médecin lui donne ce discours de peps bien nécessaire, au lieu de réagir avec un combat particulièrement inhabituel. de maladresse sociale.

Enfin, Yaz a été maintes fois mise à l’écart au cours des deux dernières saisons, donc une plongée dans son passé était indispensable. Comme pour la propre lutte de Graham, le sentiment de l’adolescent Yaz d’être submergé par les difficultés de l’école et des intimidateurs sera également apparent aux jeunes téléspectateurs. C’est aussi une bonne idée de nous montrer que Yaz était une personne très différente avant d’être mise sur la bonne voie par un policier encourageant – ce qui explique son propre choix de carrière. Contrairement à la situation de Ryan, cependant, il est difficile de voir comment cela va l’affecter à l’avenir.

Comme pour tous les autres problèmes du monde réel que Chibnall a abordés à travers son époque jusqu’à présent, ouvrir des conversations sur la dépression est absolument nécessaire et vous pouvez certainement y faire face dans Doctor Who – le merveilleux “Vincent et le docteur” de 2010, par exemple. Comme beaucoup de ces cas précédents, cependant, la façon dont il est géré limite sans doute l’efficacité de l’épisode à un niveau dramatique. Avoir un tas de personnages invités que nous connaissons à peine ou littéralement rencontrés discuter du grand thème de la semaine dans une coda n’est pas aussi sur le nez que le discours du Docteur dans “Orphan 55”, mais cela pourrait être mieux.

Je dois dire qu’il y a quelques séquences exceptionnelles cette semaine qui méritent le crédit. Tout d’abord, il y avait une scène animée brillamment créative, sous la forme d’un récapitulatif des origines de Rafaya et Zellin que ce dernier met dans la tête du Docteur. Les fans de Harry Potter se souviendront sans aucun doute du segment “The Tale of the Three Brothers” des Reliques de la Mort. Deuxièmement, le Docteur reçoit également une vision de l’enfant intemporel, se rattachant au grand arc de la saison. Ils semblent être une jeune fille noire, ce qui suggère que c’est le docteur elle-même, dans la jeunesse du Ruth Doctor. Alors, le docteur est l’enfant intemporel? C’est comme ça.

En tout cas, “Pouvez-vous m’entendre?” A d’excellentes idées et de nobles aspirations, mais un rythme lourd et un manque de finesse sont parmi les défauts qui le font baisser. Il n’y a tout simplement pas assez d’impact et d’émotion dans la narration pour que ce soit l’épisode de vos rêves.

Les trois derniers versements de Docteur Who semble extrêmement prometteur, cependant, avec la semaine prochaine en voyant le TARDIS arriver la nuit, Mary Shelley a l’idée de Frankenstein.