Tout ce que tu ressens Docteur Who saison 11, vous devez admettre que «La bataille de Ranskoor Av Kolos» était une finale très faible, avec le manque d’arc narratif cette année-là et le tracé terne du dernier épisode, ce qui signifie que la course s’est terminée sur un gémissement plutôt que sur un coup. La saison 12 a arboré une narration beaucoup plus sérialisée, cependant, laissant tomber quelques rebondissements majeurs en cours de route qui ont promis une conclusion énorme et choquante. Le fait que l’histoire finale était en deux parties a également ajouté au battage médiatique. Tout cela pour dire que j’avais de grands espoirs pour «Ascension des Cybermen», mais malheureusement je l’ai trouvé plutôt décevant – même si ce n’était en aucun cas un échec.

Dans le prolongement de «La hantise de la Villa Diodati» de la semaine dernière, qui a présenté Ashad le seul Cyberman du futur, cet épisode démarre avec l’arrivée de l’équipe TARDIS dans un avenir proche – une période sombre où l’humanité et le cyber-genre se sont presque essuyés. dans une grande guerre. Le Time Lord et son équipe se lient rapidement d’amitié avec une bande de survivants mais sont séparés. Le docteur et Ryan se retrouvent avec l’ermite âgé Bo Sharmas, cosplayant Luke Skywalker dans The Last Jedi, tandis que Ryan, Yaz et divers humains se retrouvent piégés sur un vaisseau Cyberman.

La première moitié d’un deux parties est difficile à clouer, car vous devez offrir une balade divertissante tout en retenant délibérément toutes les meilleures choses jusqu’à la seconde moitié. Ici, le showrunner et écrivain Chris Chibnall réserve sans doute trop pour la finale, ce qui signifie que cette heure semblait insuffisamment cuite. Comme la description de l’intrigue ci-dessus le montre clairement, «Ascension» est un récit très simple qui signifie que le rythme s’arrête et commence quelque peu. À certains égards, vous pourriez dire que Chibnall a fait quelque chose de similaire avec l’ouvreur de saison en deux parties “Spyfall”, mais ce premier épisode a bénéficié de son principe d’espionnage pastiche.

Ashad était une forte présence lors de la sortie de la semaine dernière, servant de fascinant monstre d’un Cyberman de Frankenstein qui était curieusement plein d’émotion – de rage et de méchanceté, vous comprenez, pas d’amour et de rire. Il reste au premier plan dans “Ascension”, mais frustrant, son caractère n’est pas tellement approfondi. Encore une fois, Chibnall semble tout sauvegarder pour la prochaine fois. Comment Ashad est-il en charge des Cybermen quand il est un converti défectueux? Sûrement, les autres Cybers le mettraient à niveau ou le tueraient-ils? Et le Cyberium A.I., qui est très discuté, ne prend pas du tout en compte l’intrigue. Pourtant, au moins, nous obtenons une armée de Cybermen magnifiquement redessinée à la fin de l’épisode. Et ces têtes de drone Cyber ​​étaient un ajout amusant à Cyber-lore.

Cliquer pour agrandir

Patrick O’Kane continue cependant de voler la vedette, se présentant comme l’un des meilleurs méchants de cette époque. Hors du casting invité de cette semaine, Julie Graham est la vedette, avec son personnage partageant potentiellement quelque chose avec Graham de Bradley Walsh. Avec cela et le commentaire de Yaz selon lequel il a fait son chemin depuis qu’ils ont commencé à voyager dans le TARDIS, il semble qu’il pourrait être en train de sortir du spectacle la semaine prochaine. Avec Ryan potentiellement également écrit, nous pourrions nous retrouver avec juste Yaz, ou est-ce que toute la famille sera anéantie? Nous n’allons sûrement pas avoir plus de compagnons tués par les Cybermen?

L’un des éléments les plus fascinants de l’épisode est la sous-intrigue qui semble être entièrement dissociée du récit principal, dans laquelle nous avançons rapidement dans la vie d’un orphelin dans une ancienne Irlande qui grandit pour devenir policier. Ce qui est étrange, c’est qu’il semble être immortel alors qu’il survit à une blessure par balle et à une grande chute. L’étranger est toujours là où nous le quittons – à l’âge de la retraite, son mentor et son père apparaissent comme de jeunes hommes et commencent à effacer ses souvenirs. Cela nous laisse certainement beaucoup de choses à réfléchir pour la semaine prochaine, mais je me demande si peut-être Chibnall aurait dû laisser tomber la bombe de ce dont il s’agit cette fois-ci, juste pour ajouter un coup de pied supplémentaire au cliffhanger.

Oui, parlons des derniers moments de l’épisode. La frontière dont on a parlé se révèle être un trou de ver… pour Gallifrey! Et, juste au bon moment, sort le Maître de Sacha Dhawan pour promettre que les choses vont mal tourner. Dans ma critique de “Fugitive of the Judoon”, j’ai fait part de ma crainte que faire exploser les gros révélations dans la première moitié de la course rendrait plus difficile de livrer des surprises dans la finale. Eh bien, malheureusement, cela s’est passé ici car «Ascension» allait toujours se fondre dans l’arc de l’enfant intemporel à sa fin, car on nous avait si clairement dit que cela allait arriver. L’intérêt réside donc moins dans le facteur surprise, mais dans la logistique de la torsion. Pourquoi y a-t-il un trou de ver à Gallifrey sur cette planète?

Dans l’ensemble, “Ascension des Cybermen” fait certainement son travail en mettant toutes les pièces là où elles doivent être sur le plateau pour mettre en place une finale passionnante. Le dos du Maître, Gallifrey est à un trou de ver – les Cybermen envahiront-ils la planète? – et nous aurons sans doute une explication pour ce que l’enfant intemporel est. Et, les doigts croisés, une réapparition du docteur de Jo Martin. La chose est, cependant, comme un épisode selon ses propres termes, “Ascension” n’excelle pas tout à fait, du moins de l’avis de cette critique. Mais tout sera pardonné si Chibnall parvient à coller l’atterrissage la semaine prochaine.

Ne manquez pas Docteur Who 12 × 10 «The Timeless Children» dimanche 1er mars sur BBC One / America.