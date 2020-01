«Doctor Who»: «Spyfall: deuxième partie» Récapitulatif: situations difficiles

Doctor Who continue de ravir les fans de science-fiction. Le dernier épisode, le deuxième d’une histoire en deux parties, a mis au défi le treizième docteur et ses compagnons comme jamais auparavant. «Spyfall: Part Two» de Doctor Who commence avec le docteur et ses compagnons tous coincés dans des situations difficiles.

Attention: il y a des spoilers à venir pour Docteur Who: “Spyfall: Deuxième partie.” Donc pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas savoir ce qui s’est passé, arrêtez de lire maintenant. Si vous avez déjà vu l’épisode ou si vous voulez savoir ce qui s’est passé, continuez à lire!

Deux situations impossibles dans «Doctor Who»: «Spyfall Part Two»

Mandip Gill, Jodie Whittaker et Tosin Cole de Doctor Who aux studios SiriusXM | Dia Dipasupil / .

L’épisode commence avec le Docteur et ses compagnons coincés dans des situations apparemment impossibles. Ryan Sinclair, Graham O’Brien et Yasmin Khan sont coincés dans un avion qui s’écrase. Le Docteur est coincé dans la même forêt faite de fils dans lesquels Yasmin s’est coincé pendant “Spyfall: Part One”. Elle se parle et essaie de garder ses espoirs.

Pendant ce temps, de retour dans l’avion, Ryan, Graham et Yasmin tentent d’éviter de s’écraser. Un message du Docteur apparaît sur l’écran du téléviseur et elle dit à ses amis quoi faire, les aidant à sortir de leur situation. Après cela, ils descendent de l’avion et doivent rapidement se cacher de Daniel Barton, le propriétaire de la société de technologie Vor qui aide le Maître et les autres extraterrestres avec leur plan diabolique.

Se cacher dans «Doctor Who»: «Spyfall: deuxième partie»

Alors que Ryan, Graham et Yasmin se cachent de Barton, qui finit par suivre leurs téléphones, qu’ils détruisent ensuite, le Docteur est à l’aventure. Elle est dans la forêt pleine de fils dans lesquels Yasmin était coincée mais elle n’est pas seule. Une femme nommée Ada Lovelace est là avec elle.

Les deux femmes discutent, Ada convaincue que les extraterrestres, connus sous le nom de Kasaavin, sont ses «gardiens». Le Docteur attrape ensuite la main d’Ada et est transporté à Londres au 19e siècle. Malheureusement, le Maître la trouve là. Il utilise son appareil de compression tissulaire pour tuer plusieurs personnes et fait agenouiller le docteur pour lui.

Heureusement, Ada utilise un appareil à proximité pour lancer des choses sur le Maître et elle et le Docteur parviennent à s’échapper. Le Docteur utilise le Kasaavin pour sortir du 19ème siècle, mais Ada attrape sa main à la dernière minute et est transportée avec le Docteur à l’époque de la Seconde Guerre mondiale – Paris. Ici, le docteur et Ada Lovelace rencontrent Noor Inayat Khan, un espion britannique qui les aide à se cacher et finalement à vaincre au moins temporairement le maître.

Plan directeur démêlé

Le Docteur accepte de rencontrer le Maître au sommet de la Tour Eiffel. Pendant qu’ils parlent, le Maître demande si le Docteur est récemment rentré chez Gallifrey. Avec l’aide de Noor, le docteur peut faire croire que le maître est un espion britannique, ce qui finit par le faire capturer par des soldats nazis avec lesquels il travaillait auparavant. Avec le Maître au moins temporairement pris en charge, le Docteur, Ada et Noor font irruption dans le TARDIS du Maître et l’utilisent pour revenir au 21e siècle.

Maintenant que le Docteur est de retour là où elle doit être, Doctor Who: “Spyfall: Part Two” commence à démêler le plan du Maître. Il s’avère que le Maître n’utilise le Kasaavin que comme un moyen pour une fin et prévoit de s’en débarrasser par la suite. Le Docteur le révèle et le Maître est piégé au même endroit que le Docteur et Yasmin, la dimension de Kasaavin. Le Docteur retrouve alors son TARDIS et laisse tomber Noor et Ada dans leurs périodes de temps appropriées, mais pas avant d’effacer leurs souvenirs des aventures qu’ils ont eues avec elle.

Hanté par les paroles du Maître à propos de Gallifrey, le Docteur visite sa planète natale. Elle le trouve brûlé et le Maître lui envoie un message: il a brûlé leur maison et tout ce que le docteur pense savoir sur Time Lords est faux parce que quelqu’un a appelé l’enfant intemporel étant un mensonge.

Le Docteur révèle enfin à ses compagnons qui elle est et d’où elle vient, et ils sont satisfaits. Mais que se passera-t-il ensuite?