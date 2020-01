Doctor Who Star dit que ce grand mystère pourrait ne pas être résolu dans la saison 12

Malgré une baisse des notes et des rumeurs sur sa qualité continue, Docteur Who la saison 12 a au moins déclenché un débat sur son mystère actuel. L’enfant intemporel, qui est revenu à la mythologie de la série lors de l’ouverture de la saison en deux parties, a longtemps été discuté comme quelque chose de crucial pour l’histoire de Gallifrey et l’identité du docteur. Le Maître l’a rappelé dans son retour à la série et les indications étaient que la découverte du qui, pourquoi et quoi de l’enfant animera le scénario général de cette année.

Cependant, la star Jodie Whittaker a maintenant suggéré que les fans n’apprendraient pas l’issue du mystère. Du moins, pas cette saison. S’exprimant dans le cadre d’un panel au Paley Center de New York, Whittaker avait ceci à dire à quoi s’attendre en termes de résolution:

“Je pense que la beauté de [showrunner] Chris [Chibnall’s] l’écriture est que rien n’est un accident. Donc, ces choses qui ont peut-être l’impression d’être dans un épisode de la saison 11 et ensuite oubliées, ne l’étaient pas. Et je pense que vous ne vous précipitez pas nécessairement pour obtenir la réponse. “

Cette approche patiente peut frustrer les téléspectateurs qui souhaitent que Doctor Who étoffe sa mythologie, mais Whittaker a reconnu que les mystères de longue date n’obtiendront probablement qu’une solution partielle, tout en pointant l’amour de Chibnall pour la série.

“Donc, cela ne veut pas dire que vous ne découvrirez pas quelque chose. Tu ne vas pas être refusé. Mais la beauté de ce spectacle est qu’il continue indéfiniment. Pour lui, tout cela a été tracé. Il a voulu écrire ceci depuis qu’il était enfant, donc le choix du moment et de la façon – ce n’est pas une décision maniaque. Et donc peut-être que certaines choses, quelques-unes, ont une réponse et peut-être que certaines ne le sont pas et je pense que c’est pourquoi vous devez continuer à regarder. “

Cliquer pour agrandir

Nous avons déjà examiné qui ou ce que pourrait être Timeless Child, sur la base de sa description dans l’épisode de la saison 11 “The Ghost Monument” en tant que “paria”. Une théorie est que l’Enfant est une jeune version du Docteur, bien que cette ne correspondrait pas vraiment au peu de choses que nous connaissons sur les origines du personnage. Une autre explication est que l’Enfant est un membre de la famille du Docteur qu’il a soit refoulé de sa mémoire, soit apparu sous une forme ou une autre dans la série.

Cette régénération du Docteur est particulièrement circonspecte quand il s’agit d’expliquer son passé, un problème qui a déjà été soulevé cette saison via le Maître taquinant Graham sur tout ce que les compagnons savent d’elle. Avec Gallifrey de retour dans la photo, il semble que nous aurons plus d’indices sur le développement des Time Lords, avec les affirmations du Maître selon lesquelles ils ont menti à des générations de Time Lords susceptibles d’être cruciales.

En tout cas, il semble que nous n’obtiendrons pas d’explication satisfaisante dans la saison 12 de Docteur Who, bien qu’il s’agisse d’une série qui a longtemps caché des parties importantes de sa mythologie. Nous espérons que les fans seront tranquilles dans l’émission et le showrunner Chibnall, alors, pour avoir essayé de nouvelles idées cette année, même si elles ne plaisent pas à tout le monde.