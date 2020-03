Doctor Who Star s’adresse si le maître reviendra dans la saison 13

Ce fut une course cahoteuse pour la deuxième saison de Chris Chibnall Docteur Who ces deux dernières semaines, mais comme le showrunner revient pour une autre saison l’année prochaine, les fans se demandent si la dernière incarnation du Maître fera également son retour.

L’ennemi juré du Docteur réapparaissant soudainement lors du premier épisode de la saison 12 a été l’un des moments les plus choquants de la nouvelle série. Après que Moffat ait introduit un arc de rédemption pour Missy dans la saison 10, Chibnall a une fois de plus réussi à nous rappeler pourquoi le conflit entre les deux Time Lords est entré dans l’histoire sous le nom de Inimity of Ages.

Bien sûr, nous ne savons pas exactement où ce nouveau maître s’intègre dans la narration et la continuité de Who, mais la plupart des fans supposent que le personnage de Dwahan est la régénération entre le maître de Simm et la missy de Gomez. Et lors de l’avant-dernier épisode de la semaine dernière, intitulé “Ascension des Cybermen”, le personnage est revenu avertir le Docteur que tout était sur le point de changer pour toujours.

Donc, nous nous attendons à voir beaucoup de choses du Maître lors de la finale de demain, mais les fans aimeraient savoir si Dwahan a l’intention de revenir pour une autre saison, d’autant plus que Doctor Who laisse toujours le sort de son personnage dans l’ambiguïté. Lors d’une récente conversation avec Digital Spy, Dwahan a abordé le problème de front et a déclaré ce qui suit à ce sujet:

“Ouais, j’adorerais [return]. J’attends juste qu’on me demande, pour être honnête. Je pense que pour moi, je ne me disais pas: “Oh, j’espère que c’est une chose régulière!”

Que Chibnall décide de ramener l’ennemi n ° 1 de Jodie pour la saison 13, une chose est sûre; la réaction des fans a été extrêmement positive. Cela signifie aussi beaucoup pour Dwahan, qui admet qu’il s’est d’abord demandé s’il pouvait répondre aux attentes, en disant:

“Votre pensée initiale est:” Peut-être que je ne suis pas assez bon. “Mais ce que Doctor Who m’a aussi appris, c’est de vraiment vous croire et de faire confiance à vos capacités. Je pense qu’une fois que j’ai exploité cela avec le soutien de Chris Chibnall, le créateur et écrivain, et Matt Strevens, le producteur. Ils m’ont vraiment permis de produire certains de mes meilleurs travaux. »

Comme le dit l’acteur, le Maître prend vraiment vie lorsque vous n’avez pas «peur de prendre des risques et d’être audacieux», ce qui jusqu’à présent lui a bien servi de personnage infâme.

Mais ne nous devançons pas. Si vous souhaitez voir plus de personnage sur Docteur Who, assurez-vous de ne pas manquer la finale de la saison 12, intitulée «The Timeless Children», lors de sa première ce dimanche soir à la BBC.