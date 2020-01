Documentaire Beastie Boys de Spike Jonze à venir sur IMAX et Apple TV + / Film

Vous n’aurez pas à vous battre pour votre droit de voir un documentaire sur le groupe hip-hop Beastie Boys du réalisateur oscarisé Her et Being John Malkovich Spike Jonze, mais vous devrez payer un billet de cinéma ou un abonnement Apple TV +.

Un nouveau documentaire intitulé Beastie Boys Story a été choisi par Apple pour une sortie dans certains cinémas IMAX ce printemps, et il sera ensuite exclusivement disponible en streaming sur Apple TV +.

Beastie Boys Story a été écrit par les autres membres du groupe Mike «Mike D» Diamond et Adam «MCA» Horovitz (Malheureusement, Adam «Ad-Rock» Yauch est décédé en 2012) avec Jonze lui-même, qui a également produit le film. Le documentaire se concentrera sur l’histoire et l’héritage du groupe de rap, décrit dans un communiqué de presse comme «une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié».

Beastie Boys était l’un des groupes hip-hop les plus influents de tous les temps. Leur album Licensed to Ill était l’album de rap le plus vendu des années 1980 et le premier album de rap à être numéro 1 sur le palmarès Billboard 200, et il y est resté pendant cinq semaines. Ils sont restés un pilier du rap dans les années 1990 et 2000 jusqu’à ce qu’Adam Yauch commence à lutter contre le cancer en 2009. La dernière fois que le groupe s’est produit en live en trio, c’était au Bonnaroo Music and Arts Festival à l’appui de leur album Hot Sauce Committee et à la suite de Yauch. mort en 2012, le groupe se dissout.

Jonze est le cinéaste idéal pour aborder ce documentaire, ayant réalisé il y a plus de 25 ans les vidéoclips des morceaux de Beastie Boys comme «Sabotage» et «Sure Shot». Le communiqué de presse décrit également Jonze comme «l’ancien grand-père» du groupe, ce qui semble être une sorte de blague intérieure que nous n’avons pas, probablement parce que nous ne sommes pas assez cool.

Le documentaire fera l’objet d’une sortie spéciale dans certains cinémas IMAX pour une durée limitée à partir de 3 avril, puis la version régulière du documentaire sera diffusée sur Apple TV + sur 24 avril. Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur la façon dont la coupe IMAX du film diffère de ce qui arrivera à Apple TV +, mais si vous êtes un grand fan de Beastie Boys, vous voudrez probablement sortir de votre chemin pour voir cela un dans les théâtres.

Aux côtés de Spike Jonze, Mike Diamond et Adam Horovitz, Beastie Boys Story est également produit par Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman et Ashley Newton. Pendant ce temps, gagnant d’un Grammy Jason Baum et Amanda Adelson sont producteurs sur le film, avec Fresh Bread et Pulse Films en association avec Polygram Entertainment.

