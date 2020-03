Documentaire de Michael Jordan «La dernière danse» à venir sur Netflix à l’international en avril 2020

Les fans de basket se réjouissent! Les docuseries Michael Jordan-Chicago Bulls The Last Dance arriveront sur Netflix à l’international en avril 2020! Nous avons tout ce que vous devez savoir sur l’une des docuseries les plus attendues de 2020.

The Last Dance est une prochaine série de films de sport Netflix Original en coproduction avec ESPN. Les docuseries sont une chronique de la dernière saison gagnante du championnat de la carrière de Michael Jordan avec les Chicago Bulls.

Veuillez noter: The Last Dance ne sera pas disponible en streaming sur Netflix US et sera diffusé sur ESPN.

Quand The Last Dance peut-il être diffusé sur Netflix?

Les deux premiers épisodes de The Last Dance seront disponibles en streaming sur Netflix sur Lundi 20 avril 2020.

Il y aura un total de dix épisodes de The Last Dance sortis sur cinq semaines:

Épisode Date de diffusion américaine Date de sortie Netflix119 / 04/202020/04/2020219/04/202020/04/2020326/04/202027/04/2020426/04/202027/04/2020503/05/202004/05/2020603/05/202004 / 05/2020710/05/202011/05/2020810/05/202011/05/2020917/05/202018/05/20201017/05/202018/05/2020

De nouveaux épisodes arriveront le lundi.

Auparavant, The Last Dance devait arriver en juin en avril. Avec des fans ennuyés par le report du sport en direct en raison de la pandémie de coronavirus, la pression a été exercée sur ESPN pour libérer les docuseries tôt.

Ils doivent laisser tomber le documentaire de Jordan. Maintenant. https://t.co/eTRVuONCkl

– garmai k. (@garmaikm) 13 mars 2020

De nombreux fans ont réalisé leur souhait, car ESPN a maintenant choisi d’avancer la date de sortie de deux mois.

Qu’est-ce que The Last Dance?

Avec de nouvelles images inédites et des interviews exclusives des joueurs des Chicago Bulls, dont Jordan lui-même, The Last Dance raconte la dernière et la sixième victoire de la NBA Finals du championnat Jordan-Bulls.

Qui est Michael Jordan?

Si vous n’avez jamais entendu parler de Son Airness, vous avez soit vécu sous un rocher, soit vous avez moins de 10 ans.

Michael Jordan, six fois champion de la NBA, MVP à six reprises en finale de la NBA, quatorze fois NBA All-Star et propriétaire des Charlotte Hornets est l’une des icônes sportives les plus célèbres de tous les temps. Sa carrière de basket-ball avec les Chicago Bulls a duré de 1984 à 1993, puis de 1995 à 1998. Pendant cette période, il a dirigé les Chicago Bulls vers l’une des dynasties les plus réussies et dominantes de l’histoire de la NBA.

En dehors de sa carrière de joueur, Michael Jordan est célèbre pour son rôle dans le classique de la bande dessinée des années 90, Space Jam. Il a également sa marque de vêtements de sport, Jordan, qui, en collaboration avec Nike, produit la bien-aimée Air Jordans.

À l’âge de 57 ans, Michael Jordan vaut environ 1,9 milliard de dollars. Considérant que l’icône du basket-ball a gagné moins de 100 millions de dollars dans toute sa carrière de joueur, il a fait un travail extraordinaire pour promouvoir sa marque.

La dernière danse arrivera-t-elle sur Netflix US?

Les abonnés américains seront ravis d’apprendre que The Last Dance arrivera sur Netflix, mais ce sera une longue attente.

Malgré la décision de Disney 2017 de reprendre le contenu de Netflix pour préparer @ Disney +, leur documentaire sportif le plus prestigieux sur ESPN est coproduit avec @Netflix – sera diffusé sur ESPN aux États-Unis (pas ESPN +) et Netflix à l’étranger avec des rediffusions sur Netflix dans le Nous aussi toohttps: //t.co/DS2UJOBAYn https://t.co/mIVvMjZYov

– Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) 31 mars 2020

Comme vous pouvez le voir sur le tweet ci-dessus, The Last Dance est une coproduction entre ESPN et Netflix, malgré le fait que Disney ait choisi de s’éloigner du contenu Netflix en 2017.

Nous ne savons pas quand The Last Dance arrivera sur Netflix US, mais nous pouvons confirmer qu’il arrivera finalement.

