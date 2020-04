Documentaire Made in Senegal – les fans peuvent se connecter gratuitement avec Rakuten TV! – HITC

Sadio Mane est peut-être une superstar sur le terrain, mais maintenant il est sur le point de l’être également à l’écran.

Il y a eu un énorme appétit pour les documentaires sportifs à la volée ces dernières années.

Vulgarisés, certains pourraient dire, par la série All or Nothing: Manchester City d’Amazon Prime, nous avons vu une foule de documentaires sur le football similaires suivis de Netflix et d’Amazon.

Maintenant, les fans ont un nouveau documentaire sur le football à découvrir sous la forme de Sadio Mané: Made in Senegal.

Mais la question qui préoccupe de nombreux fans est de savoir où le documentaire Sadio Mané est disponible pour regarder?

Le documentaire Sadio Mané: Made in Senegal

Plutôt que d’être un documentaire sur une équipe entière, Sadio Mané: Made in Senegal se concentre sur un seul acteur.

Le joueur de Liverpool et du Sénégal a connu une ascension fulgurante tout au long de sa carrière après avoir commencé à jouer pour l’équipe sénégalaise Génération Foot.

Sa carrière professionnelle a commencé au club français de Metz avant de finalement jouer pour Red Bull Salzburg, Southampton et, bien sûr, Liverpool, où Mané est devenu vainqueur de la Ligue des champions en 2019.

Le documentaire Made in Senegal détaille cette ascension et explore la vie de Sadio Mané à travers des entretiens avec les joueurs, le staff et l’homme lui-même.

Où regarder

Le documentaire Sadio Mané: Made in Senegal, sorti le 8 avril 2020, est disponible en streaming via le service de streaming Rakuten TV.

Rakuten est un service de streaming dans la même industrie que Netflix mais plutôt que d’être une énorme entreprise américaine, Rakuten a été créé à Barcelone en 2010 et a des utilisateurs à travers l’Europe.

Rakuten est également le sponsor principal du FC Barcelone depuis 2017.

Vous pouvez regarder gratuitement Rakuten TV!

Oui c’est vrai. Certains programmes sur Rakuten TV peuvent être diffusés en continu sans frais, tant que vous êtes d’accord avec des publicités.

Pour regarder, il vous suffit de vous rendre sur Rakuten TV, d’enregistrer un compte et vous aurez accès à une gamme de contenus dans la section Rakuten Free qui comprend le documentaire Mané et une foule d’autres programmes, dont le Barcelona Matchday docuseries.

D’autres contenus sur Rakuten tels que les films et les séries télévisées ont un coût.

