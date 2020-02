Documentaire sur les Roms maintenant sur Netflix – / Film

Netflix est bizarre de promouvoir certaines choses. Par exemple: saviez-vous qu’ils ont ajouté un documentaire de making-of sur Roma – le même documentaire que celui inclus dans la récente sortie du film de la Criterion Collection? C’est vrai! Mais le service de streaming, comme c’est son style, a hésité à faire savoir aux gens. C’est pourquoi nous sommes ici, les amis – pour vous informer. Vous êtes les bienvenus.

Je souhaite vraiment pouvoir comprendre exactement quelle est la stratégie marketing de Netflix. Ils n’ont aucun problème à plâtrer des bannières publicitaires pour Love is Blind ou toute autre émission de télé-réalité indésirable qu’ils poussent actuellement, mais ils vont ensuite enterrer des fonctionnalités spéciales intéressantes. Lorsque The Irishman de Martin Scorsese a lancé le service de streaming, ils ont également publié un bonus intitulé The Irishman: In Conversation, dans lequel Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino se sont assis pour parler de la réalisation du film. Lorsque je l’ai signalé à plusieurs personnes, chacune d’entre elles m’a dit qu’elle n’avait aucune idée de l’existence de la featurette.

Maintenant, Netflix a recommencé. Vous pouvez diffuser Road to Roma, un making-of d’une heure consacré à Alfonso CuarónRoma primé. Et ce n’est pas seulement un vieux making-of – c’est une featurette incluse dans la récente sortie Blu-ray de Criterion Collection. C’est un gros problème! Vous pensez que Netflix pourrait vouloir en informer davantage de personnes.

Quoi qu’il en soit, Criterion décrit Road to Roma comme «un nouveau documentaire sur la réalisation du film, avec des images en coulisses et une interview avec Cuarón». La description de Netflix dit que dans le document, Cuarón «réfléchit sur les souvenirs d’enfance, les détails de l’époque et les choix créatifs qui ont façonné» le film. Donc, si vous ne parvenez pas à récupérer la version Criterion et que vous voulez de la bonté rom supplémentaire, voici votre chance.

Avec son huitième film et le plus personnel, Alfonso Cuarón a recréé la ville de Mexico de son enfance au début des années 1970, racontant une période tumultueuse dans la vie d’une famille de la classe moyenne à travers les expériences de Cleo (Yalitza Aparicio, dans un premier film révélateur), le travailleur domestique indigène qui fait fonctionner le ménage. Chargée de la garde de quatre petits enfants abandonnés par leur père, Cleo s’occupe de la famille alors même que sa propre vie est ébranlée par des bouleversements personnels et politiques. Écrit, réalisé, tourné et co-édité par Cuarón, Roma est un travail d’amour avec peu de parallèles dans l’histoire du cinéma, déployant une cinématographie monumentale en noir et blanc, une bande-son immersive et un mélange de performances professionnelles et non professionnelles pour façonner son les souvenirs de l’auteur dans un monde de texture enveloppante, et pour rendre hommage à la femme qui l’a nourri.

