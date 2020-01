Doit porter un moniteur, subir une évaluation de la santé mentale

Le juge annonce les stipulations de la caution de 100 000 $ d’AB.



La saga Antonio Brown a atteint son apogée jeudi soir, alors que l’ancien récepteur large All Pro s’est rendu à la police de Floride.

Brown, 31 ans, est accusé d’avoir jeté des pierres sur le camion d’une entreprise de déménagement et d’avoir attaqué le chauffeur à propos d’un litige de paiement chez lui à Hollywood, en Floride. En conséquence, il fait face à des accusations de cambriolage avec batterie et de cambriolage d’un moyen de transport inoccupé, ainsi qu’à un chef de méfait criminel.

Selon TMZ Sports, un juge vient de fixer sa caution à 100 000 $, mais il y a plusieurs stipulations, notamment le fait que AB a été condamné à subir une évaluation de santé mentale. En outre, cette évaluation doit avoir lieu dans les 10 jours suivant sa libération.

TMZ rapporte que Brown a comparu devant un juge vendredi matin avec des menottes et une combinaison de prison, ainsi qu’une blouse anti-suicide. En plus de l’évaluation de la santé mentale, AB devra porter un moniteur GPS lors de sa libération et retourner tous ses fusils, ainsi que son passeport. Le juge a également ordonné à Brown de prendre contact avec la victime présumée, qui affirme qu’AB était élevé pendant l’attaque.

