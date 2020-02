Doja Cat offre des performances «Say So» amusantes et sensuelles pour «Tonight Show»

La chanson à succès de Doja Cat grimpe dans les charts, alors elle a enfilé une coupe rose sexy et s’est produite devant le public du talk-show de fin de soirée.



Son album Hot Pink continue d’être un succès dans le monde entier, il n’est donc pas surprenant que Doja Cat ait trouvé son chemin vers la scène de The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Le single de Sayja, «Say So», a peut-être fait ses débuts sur le palmarès Billboard au n ° 95, mais c’est devenu une sensation virale après que les utilisateurs des médias sociaux ont pris d’assaut les applications pour créer des routines de danse sur la piste. Mercredi (26 février), Doja a présenté son single nostalgique et groovy au public du talk-show tout en portant un body rose, moulant, brillant et scintillant.

Alexander Tamargo / Intermittent / .

Avec une danse TikTok “Say So” qui circule en ligne, Doja a dû apporter certains mouvements avec sa routine. La notoriété du chanteur-rappeur a pris de l’ampleur après que sa vidéo “Moo” soit devenue virale, mais alors qu’elle continuait à sortir de la musique, le public ne la prenait pas au sérieux en tant qu’artiste. Maintenant qu’elle a collaboré avec des gens comme Tyga, Rico Nasty, Anderson .Paak et Gucci Mane – sans parler de la réception d’un co-signe de Nicki Minaj – il semble que le monde soit prêt à l’accepter pour le véritable artiste qu’elle est.

La réponse à la performance de “Say So” de Doja sur The Tonight Show a été extrêmement positive, alors jetez un œil à Doja Cat avec quelques réactions à son apparition dans le talk-show ci-dessous.

.