Doja Cat va à la discothèque dans la vidéo ‘Say So’

Nuits de boogie. Alors que la chanson continue de brûler les charts, Doja Cat fait exploser la vidéo groovy de son tube “Say So”.

Le visuel sur le thème disco a été tourné à la célèbre résidence Sheats-Goldstein de Los Angeles et a été réalisé par Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Nicki Minaj). Une blonde Doja éblouit dans des looks rétro, y compris une robe scintillante tout en flirtant avec sa co-star masculine. À un moment donné, elle promène même un tigre en laisse avant de boogie sous les lumières disco.

“Say So”, qui est devenu une sensation TikTok, apparaît sur l’album Hot Pink de Doja et est devenu l’un de ses plus grands succès à ce jour avec plus de 150 millions de streams dans le monde. La piste se trouve actuellement au 51e rang du Billboard Hot 100, une place au-dessus de son single «Juicy», assisté par Tyga.

Hier soir, Doja s’est arrêté à “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” pour la première représentation télévisée de “Say So”.

Elle prendra la route ce printemps lors de sa «tournée rose vif». Le trek nord-américain débutera le 25 mars à Chicago avant de s’arrêter à New York, Los Angeles, Chicago, Toronto et Coachella en avril. Les billets seront mis en vente demain à 10 h, heure locale.

