Dolittle Character Featurettes présente The CGI Animals – / Film

Passez-vous la totalité du temps d’exécution d’un film à essayer de déterminer à qui appartient cette voix issue du gorille CGI? alors Dolittle est juste pour toi. Le nouveau film d’aventure familiale avec Robert Downey Jr. fait revivre le personnage classique d’une nouvelle génération, avec des animaux CGI exprimés par des acteurs surqualifiés. Et Universal Pictures, qui a probablement dépensé beaucoup d’argent pour amener ces acteurs dans les cabines d’enregistrement, laisse tomber une série de nouvelles fonctionnalités de personnage de Dolittle pour vous rappeler ce casting all-star, qui comprend des goûts de Tom Holland, Emma Thompson, Ralph Fiennes, John Cena, Octavia Spencer, Rami Malek, Marion Cotillard, Kumail Nanjiani et plus.

Fonctionnalités Dolittle Character

Vous avez déjà rêvé d’un film où Rami Malek exprime un gorille lâche? Dolittle exauce votre souhait très spécifique dans un film qui ressemble presque à une parodie de celui-là John Mulaney et du morceau Sack Lunch Bunch. Mais en tant que public, nous ne sommes pas étrangers au casting de célébrités dans des rôles de voix off ingrats, d’autant plus que CGI a tellement évolué que nous n’avons plus besoin de revoir un véritable animal à l’écran. Parce que sinon, comment obtenir des séquences super amusantes comme la boxe Robert Downey Jr. avec un gorille?

Dolittle est réalisé par Stephen Gaghan (Gold, Syriana) d’après un scénario de Gaghan, Dan Gregor et Doug Mand, et une histoire de Thomas Shepherd. Basé sur le personnage Doctor Dolittle créé par Hugh Lofting, Dolittle est le dernier redémarrage de la série après les films de 1998 d’Eddie Murphy et s’inspire plus largement du livre de l’époque victorienne The Voyages of Doctor Dolittle.

Le film met également en vedette Antonio Banderas, Michael Sheen et Jim Broadbent et présente des performances vocales supplémentaires de Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland et Craig Robinson.

Dolittle ouvre en salles le 17 janvier 2019.

Le Dr John Dolittle vit dans la solitude derrière les hauts murs de son luxuriant manoir en Angleterre au XIXe siècle. Sa seule compagnie vient d’un éventail d’animaux exotiques avec lesquels il parle quotidiennement. Mais lorsque la jeune reine Victoria tombe gravement malade, le médecin excentrique et ses amis à fourrure se lancent dans une aventure épique sur une île mythique pour trouver le remède.

