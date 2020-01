Dolittle de Robert Downey Jr. devrait exploser au box-office ce week-end

Il y avait une fois un homme de l’autre côté de l’étang. Lui et ses animaux avaient un lien glorieux. Ils s’asseyaient et conversaient, et pour le meilleur ou pour le pire, maintenant vous pouvez tous voir.

Vous avez aimé ma petite chanson là-bas? J’espère bien, car je l’ai inventé. En parlant de ça, vous savez ce que je pensais avoir été inventé la première fois que je l’ai vu? Dolittle, Le premier film post-MCU de Robert Downey Jr. La bande-annonce ressemblait à une blague, une rapide tirée sur moi par Marcus Theatres avant de voir ce fichu Star Wars ou ces incroyablement sous-récompensés Uncut Gems. Mais non, c’est un CGI réel et terrible et une couverture affreuse de «C’est un monde merveilleux» et tout. Et tu sais quoi? La plupart des autres personnes semblent d’accord avec mes plats à emporter, car Dolittle ne fera que très peu de recettes au box-office.

Selon Box Office Pro, le film suit pour faire un peu moins de 17 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Comparez cela au suivi de Bad Boys For Life pour gagner plus de 40 millions de dollars, et 1917 augmentant ses nominations à 25 millions de dollars. Bien que je ne me moquerais pas personnellement de gagner 17 millions de dollars en un week-end pour écrire cet article spécifique, lorsqu’un film coûte 175 millions de dollars à produire (sans compter les frais de publicité), c’est, comme … vraiment mauvais. Comme… vraiment mauvais.

Même les chats vont finir par faire plus que ce feu de benne à ordures, et cette litière de chat en soi est hautement considérée comme un raté colossal. Mais au moins, les chats sont sûrs de pénétrer dans ce territoire So Bad, It’s Good (TM) et beaucoup de gens détestent le regarder pour le plaisir. Au moins, il contient de la musique et des corps humains-chats attrayants, n’est-ce pas?

Dolittle, quant à lui, a la voix de Rami Malek, se précipitant pour un chèque de règlement en tant qu’ours polaire nommé Chee-Chee. Pas vraiment du grand art ici. Les critiques sont également assez terribles. Tout cela en plus des rumeurs de malheurs de production font un film destiné à la poubelle.

Pauvre RDJ. Bon type de. Je suis sûr que la moitié du budget est allée à cet homme d’affaires intelligent et avisé. Il a trahi Marvel pour chaque centime qu’il pouvait, et cela lui a fait détester les films indépendants apparemment. Dommage, car il peut être un acteur vraiment efficace quand il veut l’être. Certains de ses premiers travaux sont passionnants, quoique alimentés par la drogue. Aussi snarky que je suis, et je suis snarky, j’espère vraiment, vraiment Dolittle les bombardements n’envoient pas à nouveau un mauvais chemin à l’homme.